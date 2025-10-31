Las cinco propuestas del PP para diseñar el Mieres del futuro

Cinco son las alegaciones que el PP de Mieres ha presentado al Plan General de Ordenación Urbana, cuyo contenido adelantó EL COMERCIO, que acaba ... de superar una fase de información pública y que reemplazará al vigente, que data de 1994. Los populares pretenden con sus aportaciones dar «constructivas y realistas» que permitan adaptar el urbanismo de Mieres a las necesidades actuales del concejo, «apostando por una ciudad más viva, accesible y con oportunidades de crecimiento». Así lo explicó el concejal Víctor Ferreira, que mantiene la oposición de su formación a que el Ayuntamiento aborde y financie el soterramiento de la autopista, proyecto estrella del plan que impulsa el equipo de gobierno, de IU. Una obra que el PP califica de «ciencia ficción».

«El Plan General no puede ser un catálogo de ideas abstractas, sino una herramienta útil para mejorar la vida de los mierenses. Desde el PP hemos presentado alegaciones que miran al futuro con los pies en el suelo», indicó el edil.

Así, además de señalar sus críticas a ese soterramiento, el PP propone en sus alegaciones flexibilizar la reconversión de locales vacíos en viviendas, recalificar el polígono de Gonzalín con uso terciario al igual que Vega de Arriba, una conexión directa con el polígono de Reicastro con la A-66, apostar por el crecimiento ordenado hacia el norte y abandonar proyectos irreales y facilitar el aparcamiento y apoyar al comercio local.

Ferreira defendió que proyecto de soterramiento de la A-66 a su paso por Mieres está «fuera de las competencias municipales» y añadió que «el futuro de Mieres no pasa por túneles imposibles, sino por hacer una ciudad atractiva, cómoda y con oportunidades reales para quien quiere vivir o invertir aquí». Y en ese sentido recordó que «aún no se ha acabado con las pantallas acústicas», indicó Víctor Ferreira.

«Si el Partido Popular llega al Gobierno de España, no se dilapidará ni un solo euro público en ese proyecto», al tratarse de una competencia estatal.

También propone modificar la norma que impide convertir locales en vivienda en aquellos tramos donde el uso residencial de los bajos no alcance el 40% del frente de manzana. Así se podrían aprovechar los vacíos para vivienda, especialmente adaptada, apuntó, a personas mayores o con movilidad reducida.

Los populares defienden asimismo que el desarrollo urbano de Mieres se oriente hacia el norte, entre Oñón y La Peña, donde ya existen infraestructuras y servicios.

Según explican, esa dirección de crecimiento es más lógica y sostenible, «evita el despilfarro y favorece una integración natural con la ciudad existente».

El PP también solicita que se elimine cualquier referencia en el Plan General que limite el aparcamiento para los no residentes en el casco urbano, y que se planifiquen nuevas zonas de estacionamiento.

Ferreira recordó que «el 40% de los mierenses viven en los pueblos y necesitan acceder al centro en coche. Si se les ponen trabas para aparcar, se perjudica directamente al comercio local.»