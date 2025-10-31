El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Recreación recogida en el PGO mierense donde se aprecia el gran bulevar una ver soterrada la autopista. E. C.

Las cinco propuestas del PP para diseñar el Mieres del futuro

Plantea en sus alegaciones al Plan General convertir locales vacíos en viviendas, recalificar el polígono de Gonzalín con uso terciario, una conexión directa de Reicastro con la A-66, crecimiento hacia el norte, aparcamientos y apoyo al comercio local y abandonar proyectos «irreales» como soterrar la autovía

S. G. A.

Mieres

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Cinco son las alegaciones que el PP de Mieres ha presentado al Plan General de Ordenación Urbana, cuyo contenido adelantó EL COMERCIO, que acaba ... de superar una fase de información pública y que reemplazará al vigente, que data de 1994. Los populares pretenden con sus aportaciones dar «constructivas y realistas» que permitan adaptar el urbanismo de Mieres a las necesidades actuales del concejo, «apostando por una ciudad más viva, accesible y con oportunidades de crecimiento». Así lo explicó el concejal Víctor Ferreira, que mantiene la oposición de su formación a que el Ayuntamiento aborde y financie el soterramiento de la autopista, proyecto estrella del plan que impulsa el equipo de gobierno, de IU. Una obra que el PP califica de «ciencia ficción».

