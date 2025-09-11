Los clubes de Valgrande-Pajares plantarán este sábado 100 pinos en la estación de esquí

Los clubes de esquí de la estación invernal de Valgrande-Pajares, con la colaboración de la estación y del resto de agentes de Pajares interesados ... en la dinamización del complejo, celebran una nueva edición de Pajares en Verde. En esta ocasión se plantarán 100 pinos silvestres en una zona próxima a la zona baja de la pista del Tubo, con la colaboración del Fapas y el patrocinio de Cartonajes Vir.

Una jornada de convivencia que será ya la undécima, demostrando el éxito de esta jornada y la apuesta de los clubes de esquí de Pajares por mantener la actividad del complejo todo el año.

Los clubes de esquí de Valgrande-Pajares reafirman con esta iniciativa su compromiso con el medio ambiente y con el cuidado de las pistas que disfrutan durante el invierno. Se persigue, así, concienciar a los jóvenes esquiadores de la importancia de cuidar el medio dónde ellos se divierten, entrenan, reciben sus clases y dónde en definitiva disfrutarán más cuanto más cuidado lo encuentren.