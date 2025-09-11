El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantaciones en Pajares en ediciones anteriores Pardo

Los clubes de Valgrande-Pajares plantarán este sábado 100 pinos en la estación de esquí

Una jornada de convivencia que será ya la undécima, demostrando el éxito de esta jornada y la apuesta de los clubes de esquí de Pajares por mantener la actividad del complejo todo el año

Marta Varela

Valgrande-Pajares

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:37

Los clubes de esquí de la estación invernal de Valgrande-Pajares, con la colaboración de la estación y del resto de agentes de Pajares interesados ... en la dinamización del complejo, celebran una nueva edición de Pajares en Verde. En esta ocasión se plantarán 100 pinos silvestres en una zona próxima a la zona baja de la pista del Tubo, con la colaboración del Fapas y el patrocinio de Cartonajes Vir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  5. 5 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  6. 6 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los clubes de Valgrande-Pajares plantarán este sábado 100 pinos en la estación de esquí

Los clubes de Valgrande-Pajares plantarán este sábado 100 pinos en la estación de esquí