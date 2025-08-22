El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ejecución de las obras de renovación de la carretera de Burganeo. E. C.

Comienza la renovación de la carretera de Burganeo, en San Martín del Rey Aurelio

El Ayuntamiento avanza que la siguiente actuación se va a centrar en la avenida del Nalón de El Entrego

E. C.

Sotrondio

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:26

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio informa del inicio de las obras de asfaltado de la carretera de Burganeo, con cargo a ... una partida económica de 148.320 euros, que incluye también pavimentar la avenida del Nalón y las calles de Albéniz y Los Ángeles, en El Entrego, con un plazo de ejecución de dos meses y que ejecuta la empresa Pavitek. La financiación corresponde al remanente de 2024 destinado a inversiones que el gobierno local socialista pactó con IU y Arranca San Martín.

