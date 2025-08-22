Comienza la renovación de la carretera de Burganeo, en San Martín del Rey Aurelio
El Ayuntamiento avanza que la siguiente actuación se va a centrar en la avenida del Nalón de El Entrego
E. C.
Sotrondio
Viernes, 22 de agosto 2025, 19:26
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio informa del inicio de las obras de asfaltado de la carretera de Burganeo, con cargo a ... una partida económica de 148.320 euros, que incluye también pavimentar la avenida del Nalón y las calles de Albéniz y Los Ángeles, en El Entrego, con un plazo de ejecución de dos meses y que ejecuta la empresa Pavitek. La financiación corresponde al remanente de 2024 destinado a inversiones que el gobierno local socialista pactó con IU y Arranca San Martín.
La intervención en Burganeo tiene como finalidad solventar las deficiencias del pavimento en cuatro tramos que presentan un deterioro importante y ganar en seguridad vial. «Es una obra que desde el Ayuntamiento consideramos necesaria y que ha sido también demandada por los vecinos de la zona. La reparación mejorará la conducción, el tránsito fluido de vehículos y la seguridad vial», explicó el concejal de Urbanismo y Medio Rural, Jairo García.
Las mismas necesidades que se presentan en Burganeo «se dan en otros pueblos del concejo», de ahí que desde el Ayuntamiento «vamos a seguir interviniendo con toda la diligencia posible en la reparación de otros viales y caminos, preocupados por mejorar su estado, de acuerdo siempre a las posibilidades económicas y según criterios de prioridad», especificó el edil.
Una vez que finalicen los trabajos en la carretera de Burganeo, se intervendrá en El Entrego; será en la avenida del Nalón, en el tramo comprendido entre las calles de Albéniz y Alejandro Casona, en una extensión de 260 metros; y en la totalidad de la calle de Albéniz, de 345 metros. «Son dos calles principales, con bastante tránsito de vehículos, donde vamos a acometer una intervención general de renovación del pavimento».
