Comienza la renovación de la carretera de Burganeo, en San Martín del Rey Aurelio

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio informa del inicio de las obras de asfaltado de la carretera de Burganeo, con cargo a ... una partida económica de 148.320 euros, que incluye también pavimentar la avenida del Nalón y las calles de Albéniz y Los Ángeles, en El Entrego, con un plazo de ejecución de dos meses y que ejecuta la empresa Pavitek. La financiación corresponde al remanente de 2024 destinado a inversiones que el gobierno local socialista pactó con IU y Arranca San Martín.

La intervención en Burganeo tiene como finalidad solventar las deficiencias del pavimento en cuatro tramos que presentan un deterioro importante y ganar en seguridad vial. «Es una obra que desde el Ayuntamiento consideramos necesaria y que ha sido también demandada por los vecinos de la zona. La reparación mejorará la conducción, el tránsito fluido de vehículos y la seguridad vial», explicó el concejal de Urbanismo y Medio Rural, Jairo García.

Las mismas necesidades que se presentan en Burganeo «se dan en otros pueblos del concejo», de ahí que desde el Ayuntamiento «vamos a seguir interviniendo con toda la diligencia posible en la reparación de otros viales y caminos, preocupados por mejorar su estado, de acuerdo siempre a las posibilidades económicas y según criterios de prioridad», especificó el edil.

Una vez que finalicen los trabajos en la carretera de Burganeo, se intervendrá en El Entrego; será en la avenida del Nalón, en el tramo comprendido entre las calles de Albéniz y Alejandro Casona, en una extensión de 260 metros; y en la totalidad de la calle de Albéniz, de 345 metros. «Son dos calles principales, con bastante tránsito de vehículos, donde vamos a acometer una intervención general de renovación del pavimento».