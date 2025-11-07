El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Operarios trabajando en la conservación del río La Ferrera. E. C.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico limpia el río La Ferrera en Laviana

La intervención se lleva a cabo en un tramo de 45 metros y cuenta con un presupuesto inicial de 7 000 euros

Marta Varela

Pola de Laviana

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha comenzado los trabajos de conservación y mantenimiento en el río La Ferrera, en las proximidades de El Condado, dentro ... del término municipal de Laviana.

Te puede interesar

