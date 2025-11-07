La Confederación Hidrográfica del Cantábrico limpia el río La Ferrera en Laviana

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha comenzado los trabajos de conservación y mantenimiento en el río La Ferrera, en las proximidades de El Condado, dentro ... del término municipal de Laviana.

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Laviana para el desarrollo de labores de conservación y mantenimiento de los cauces del municipio, que contempla una inversión total de 120 000 euros a ejecutar durante cuatro años.

La intervención se lleva a cabo en un tramo de 45 metros y cuenta con un presupuesto inicial de 7 000 euros. Los trabajos incluyen la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva y la retirada de varios árboles de gran porte que presentaban riesgo de caída, con el objetivo de mantener la capacidad de desagüe del cauce y mejorar su estado.

Estas labores complementan las actuaciones ejecutadas desde 2019 en los cauces del ámbito rural del municipio, anteriores a la firma del convenio, en las que se invirtieron 888 960,56 euros.