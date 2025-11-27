El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Coro Minero de Turón, en el Espacio Cultural del Pozo San José E. C.

El Coro Minero de Turón cumple 75 años cantando

El Espacio Cultural Pozo San José, en Mieres, acoge la exposición Coro Minero de Turón, 1950–2025: 75 años cantando a la minería

Marta Varela

Turón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

El Espacio Cultural Pozo San José, en Mieres, acoge la exposición Coro Minero de Turón, 1950–2025: 75 años cantando a la minería. Se trata ... de una muestra fotográfica que rinde homenaje a una formación coral cuya historia se ha convertido en patrimonio sentimental de las cuencas mineras asturianas y en referente cultural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  3. 3 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  4. 4 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  7. 7

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  8. 8 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  9. 9 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Coro Minero de Turón cumple 75 años cantando

El Coro Minero de Turón cumple 75 años cantando