El Coro Minero de Turón cumple 75 años cantando

El Espacio Cultural Pozo San José, en Mieres, acoge la exposición Coro Minero de Turón, 1950–2025: 75 años cantando a la minería. Se trata ... de una muestra fotográfica que rinde homenaje a una formación coral cuya historia se ha convertido en patrimonio sentimental de las cuencas mineras asturianas y en referente cultural.

Una muestra que podrá ser visitada hasta mediados del mes de enero de 2026. La exposición, compuesta por 14 paneles y organizada por Hunosa y el propio coro, propone un viaje por la historia de la agrupación a través de fotografías, textos y testimonios. El recorrido revela la evolución del coro desde sus orígenes en 1950 hasta la actualidad, mostrando su papel como embajador cultural de Asturias dentro y fuera de España. Las imágenes plasman algunas de las actuaciones más significativas, desde los escenarios locales de la cuenca del Caudal hasta giras internacionales en Alemania, Polonia, Bélgica, Portugal, Italia, Luxemburgo, Suiza, Chile o Argentina. Además, da voz a sus integrantes y recuerda varias de las colaboraciones llevadas a cabo con otros artistas.

La exposición: Coro Minero de Turón, 1950–2025: 75 años cantando a la minería, podrá visitarse las tardes de los viernes, de 16:00 a 19:30, y durante el fin de semana, en horario de mañana y tarde, de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas. La muestra, instalada en el basculador de la emblemática instalación minera, convivirá hasta su cierre con la exposición fotográfica 'Gente y lugares del Valle de Turón', que se exhibe en la casa de máquinas de la instalación minera, proyectando el Turón de los años cuarenta en más de 12.000 imágenes.