Cuando oímos hablar de diabetes, casi todos pensamos en la de tipo 2, la más frecuente relacionada con los adultos y la obesidad. Pero un ... 10% de las personas que tiene diabetes padecen la de tipo 1. Se trata de una enfermedad autoinmune que puede aparecer en cualquier momento y que en Asturias tiene una alta incidencia. Uno de los especialistas a nivel nacional sobre el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 es el doctor e investigador Raúl Rodríguez Escobedo, endocrinólogo en el Hospital Valle del Nalón. El pasado mes de octubre, el doctor participó como ponente en el Congreso Nacional Egipcio de Diabetes, en El Cairo, en representación de la Sociedad Española de Diabetes.

–Empecemos por lo más básico, ¿qué es la diabetes tipo 1?

–Es un tipo de diabetes de origen autoinmune, el cuerpo se confunde y se ataca a sí mismo, concretamente a las células encargadas de producir insulina. Esto provoca en el enfermo que los niveles de glucosa en sangre aumenten. Necesitando administrar insulina en el cuerpo para evitar que se acumula esta glucosa. Tradicionalmente esta diabetes tipo 1 la conocemos como la 'diabetes de los niños' pero esto no es así. En Asturias el 55% de las personas diagnosticadas de diabetes tipo 1 tienen 30 años o más.

–¿Sus síntomas?

–Es muy importante que la gente los conozca. Son orinar mucho, tener mucha sed y hambre y perder peso; no es difícil de recordar y puede ser de mucha importancia.

–¿Cómo surgió su interés por la diabetes tipo 1 y por su detección precoz?

–Como endocrinólogo la diabetes tipo 1 es una enfermedad que forma parte de mi día a día, pero mi interés aumentó al realizar mi tesis doctoral en este campo. En ella estudié la incidencia de la enfermedad en Asturias entre los años 2011 y 2020 y analicé las características al diagnóstico. Entre ellos hallazgos descubrí que casi el 40% de los menores de 15 años son diagnosticados de la diabetes tipo 1 presentando una complicación aguda y grave denominada cetoacidosis diabética, que con frecuencia precisa de ingreso en la unidad de cuidados intensivos y que empeora el pronóstico de la enfermedad. Ante esta situación, me planteé opciones para alcanzar el diagnóstico antes de presentar esta complicación, y la mejor opción es la detección temprana mediante el cribado de la diabetes tipo 1.

–El cribado de la diabetes tipo 1 permitiría diagnosticar antes de sus síntomas, ¿es posible?

–Sí, antes incluso de que aumenten los niveles de glucosa en sangre. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune por lo que en el proceso de aparición de la enfermedad se producen autoanticuerpos que circulan en nuestra sangre y que podemos detectar con una analítica. Lo más habitual es que se produzca de manera brusca en un ingreso hospitalario porque la persona se ha puesto muy mala. Esta es una situación muy estresante, en la que la persona y su familia tienen que lidiar no solo con la noticia del diagnóstico sino con la necesidad de aprender de una manera rápida todo lo necesario sobre el manejo de la enfermedad para poder tener el alta hospitalaria. El diagnóstico mediante el cribado se produce en la consulta, con tranquilidad y tiempo para asimilar la noticia y realizar de una manera adecuada y estructurada la preparación necesaria.

–¿Se realizan cribados de la diabetes tipo 1?

–Es un tema de máxima actualidad y cada vez son más las iniciativas a nivel mundial para el desarrollo de programas de cribado, sobre todo en familiares de personas con diabetes tipo 1 ya que tienen más riesgo. Las principales sociedades científicas españolas relacionadas con la enfermedad apoya su realización e indica cómo realizarlo. El cribado es el futuro y, cada vez más el presente, de la diabetes tipo 1.

–¿Se hará en Asturias?

–Esa es nuestra intención. Trabajamos para ello. A este respecto les diría a los asturianos que cuando tengan la oportunidad de participar no duden en hacerlo. Hablamos de mejorar el diagnóstico de la diabetes tipo 1, pero no nos olvidamos de quienes ya han sido diagnosticados, seguimos trabajando para ayudar y acompañar a estas personas para que la diabetes no limite su bienestar ni sus proyectos de vida.

–Sus conocimientos en diabetes le ha llevado a Egipto, cuéntenos su experiencia allí.

–Agotadora ya que los tiempos para el viaje eran muy restringidos y los desplazamientos largos, pero muy enriquecedora. Mi estancia en el país consistió realmente en un solo día, pero fue muy provechoso. Pude participar en diversas actividades como un coloquio con profesionales locales para contar mi experiencia en el manejo de la diabetes, realizar una grabación con un compañero italiano sobre temas de actualidad en endocrinología y, por supuesto, impartir una ponencia sobre el cribado de la diabetes tipo 1, que era el motivo fundamental de mi visita allí. Y aún me quedo tiempo para una actividad extra que me generó mucha felicidad, ir a un colegio local para hablar de la diabetes.