¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Raúl Rodríguez Escobedo, endocrinólogo del Hospital Valle del Nalón. E. C.

Raúl Rodríguez Escobedo

Endocrinólogo del Hospital Valle del Nalón
«El cribado de diabetes tipo 1 es necesario, evitaría riesgos graves a los pacientes»

El endocrinólogo participó en el Congreso Nacional Egipcio de Diabetes, impulsando el cambio en el diagnóstico de la enfermedad.

Marta Varela

Langreo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Cuando oímos hablar de diabetes, casi todos pensamos en la de tipo 2, la más frecuente relacionada con los adultos y la obesidad. Pero un ... 10% de las personas que tiene diabetes padecen la de tipo 1. Se trata de una enfermedad autoinmune que puede aparecer en cualquier momento y que en Asturias tiene una alta incidencia. Uno de los especialistas a nivel nacional sobre el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 es el doctor e investigador Raúl Rodríguez Escobedo, endocrinólogo en el Hospital Valle del Nalón. El pasado mes de octubre, el doctor participó como ponente en el Congreso Nacional Egipcio de Diabetes, en El Cairo, en representación de la Sociedad Española de Diabetes.

