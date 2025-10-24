Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio

El temor de una familia samartiniega a que su hija de catorce años tome una decisión drástica ante el acoso escolar que asegura lleva sufriendo ... varios meses terminó este viernes en una denuncia ante la Policía Nacional. Además, por decisión materna la niña, que lleva varios días sin acudir al centro escolar, continuará su clase en otro instituto para «alejarla de las niñas que la acosan y pueda recuperar su vida», explicaba su madre.

El presunto acoso comenzó en los últimos meses del pasado curso escolar por una desavenencia entre, cuenta la familia, la víctima y una de sus acosadoras respecto a otro menor. La niña le contó hace unos días a su madre y a una psicóloga: «Comenzaron a insultarme y a no hablarme, ni dejar que nadie me hablase». Pero en un principio, la pequeña optó por no contar nada en casa, donde sí apreciaron pequeños cortes en el brazo. «Nos contó que se lo hacía con la cuchilla de un tajador en el baño del instituto, pero nos decía que eran rasguños». La madre dudó y «le pregunté varias veces, pero comenzaron las vacaciones y desaparecieron».

Referirse a ella como «gorda de mierda» y «aislarla en los recreos» era habitual, según el relato de su madre. Una de las presuntas agresoras publicó en sus redes sociales mensajes jactándose de su comportamiento. En uno de estos mensajes se podía leer: «Revivan el bullying. Como es posible que una gorda tenga el ego más alto que el colesterol», al que añadía el hashtag «y que me lleven presa».

La niña no aguanto más y el pasado 16 de octubre desde el propio instituto llamó a su madre para que fuese a buscarla. «Le pregunté que pasaba y comenzó a contármelo todo. Me dijo 'mamá no puedo más'», recuerda su madre. De inmediato su progenitora envío un mail al instituto comunicando lo que pasaba e informando de que iba a buscar a su hija. Ya en el centro se encontraron con el director, que se iba, pero no trataron el tema, asegura la madre.

Al día siguiente, «le pedimos a la niña que volviese al instituto, que igual era una tontería, pero a las pocas horas me volvió a llamar». En un nuevo mail al centro les informó la familia de la situación. No sería hasta el lunes cuando hablaron con la familia.

Durante el fin de semana la familia de la víctima intentó arreglar las cosas. «Le escribí a al niña para pedirle el teléfono de sus padres y se presentó en mi casa con un hermano y otro chico a amenazarnos», apunta la madre, que añade que «tuvo que venir la Policía Local»

El lunes la niña no fue a clase, sí se reunió su familia con el director del centro Juan José Calvo Miguel de Blimea. «La solución que nos dieron era cambiarla de clase y que iban a reforzar la vigilancia en el recreo», apunta la madre. Solución que no aceptaron. Recuerda la progenitora que «tuvimos que insistir para que abriesen el protocolo por acoso escolar, en principio nos decían que no veían suficientes motivos».

A pesar de que, como indican desde el primer momento se lo pusimos todo por escrito. Apunta que «en cambio en los Servicios Sociales fueron, encantadores creyeron a la niña y abrieron un procedimiento de acoso. Ahora sólo piden que «se aclare el asunto y que no le pase a nadie más».