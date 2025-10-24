El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instituto Juan José Calvo Miguel donde se produjo el presunto caso de acoso denunciado E. C.

Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio

La menor, que llegó a autolesionarse en los baños del centro, llevaba meses recibiendo insultos, como «gorda de mierda»

Marta Varela

Blimea

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:37

El temor de una familia samartiniega a que su hija de catorce años tome una decisión drástica ante el acoso escolar que asegura lleva sufriendo ... varios meses terminó este viernes en una denuncia ante la Policía Nacional. Además, por decisión materna la niña, que lleva varios días sin acudir al centro escolar, continuará su clase en otro instituto para «alejarla de las niñas que la acosan y pueda recuperar su vida», explicaba su madre.

