El Descenso de Laviana: sobresaliente en limpieza

El 56 Descenso Folklórico del Nalón, en Laviana, se despide de este edición con un nuevo récord. A los del número de embarcaciones, al ... de romeros desfilando y al de asistentes al festival Regodón se une el de cerca de medio centenar de personas que acudieron en la mañana de este sábado a la llamada de la organización para limpiar el río desde las inmediaciones de Puente de Arco, donde las embarcaciones acceden al agua, hasta la capital del concejo, en el entorno del colegio Elena Sánchez Tamargo.

Este es quizás el récord más complicado de batir, ya que esta sextaferia de limpieza se lleva convocando una década con poco éxito; apenas se acercaban a la treintena de personas que una semana después de la gran cita acudían al llamamiento de la organización para adecuar las riberas de río. Si bien, la calidad de las embarcaciones y el compromiso de los romeros propicia que desde hace años sólo se saque del agua restos de ropa, trozos de embarcaciones y plásticos, principalmente.

A las diez de la mañana representantes de las peñas más emblemáticas del Descenso acudieron a las inmediaciones del centro de la trucha, donde el presidente de la Asociación de Amigos del Descenso, Roberto Morán, acompañado por el edil de Festejos lavianés, Pablo Vázquez, les aprovisionaron de bolsas de basura y guantes para limpiar con seguridad. Los casi tres kilómetros de limpieza se dividieron en tres zonas, a cada una se destinó un equipo que a las pocas horas de recorrer las aguas completó la misión.

Tras el trabajo los participantes compartieron unos momentos de ocio, el tema de conversación estuvo claro: el gran éxito de esta edición del Descenso lavianés y nuevas ideas para el año 2026.