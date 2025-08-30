El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Algunos de los participantes accediendo al río por la zona del puente de La Chalana. M. V

El Descenso de Laviana: sobresaliente en limpieza

Medio centenar de personas acudieron a la llamada de la organización para limpiar el cauce del río Nalón de Puente de Arco a Laviana

Marta Varela

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:53

El 56 Descenso Folklórico del Nalón, en Laviana, se despide de este edición con un nuevo récord. A los del número de embarcaciones, al ... de romeros desfilando y al de asistentes al festival Regodón se une el de cerca de medio centenar de personas que acudieron en la mañana de este sábado a la llamada de la organización para limpiar el río desde las inmediaciones de Puente de Arco, donde las embarcaciones acceden al agua, hasta la capital del concejo, en el entorno del colegio Elena Sánchez Tamargo.

