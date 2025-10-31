Descontento vecinal en Sotrondio: ¿Será la fachada del Teatro Virginia un nuevo nuevo Ecce Homo? El Principado tiene previsto que las obras del centro de salud finalicen en unas semanas para que entre en funcionamiento este año, aunque los vecinos ya se movilizan: «Así no era»

«No ha quedado mal, pero no es la fachada que conocíamos; pensábamos que iba a quedar igual que antes». Así le decía Virginia López a su amiga María García mientras ambas observaban los avances en el nuevo centro de salud de Sotrondio, que presenta una saneada fachada del antiguo Teatro Virginia que no convence a muchos vecinos.

Estado actual de la fachada del Teatro Virginia Fachada original del Teatro Virginia Antes (Juan Carlos Román) / Después (José Simal)

La conservación prometida recoge muchos de los elementos característicos de la edificación. Son visibles, en el primer piso, el arco central flanqueado por balcones y dos torres rematadas con pináculos, que responden al estilo montañés con elementos art déco que caracterizó a la vieja edificación, finalizada en 1945. En su fachada como acceso principal destacaba un pórtico saliente que se ha sustituido por un amplio ventanal central, a su derecha una ventana y a la izquierda una puerta. «No podemos decir que está fea, ni que no se haya hecho lo correcto, pero así no era», remarcaba García. Una opinión en la que coincidía Abelardo Llaneza: «Está muy limpio y todo lo que quieran, pero ya no es el Teatro Virginia». Son muchos los que en la zona recuerdan la fachada con el pórtico, aunque no descartan que «igual lo pusieron después y antes era así», pensaba en voz alta López.

«Por lo menos lo han conservado; tuvimos que enfadarnos para que no lo derribasen», recordaba esta vecina. Lo hacía en referencia a que en 2009 se llegó a valorar su derribo. Y es que en 2001 el edificio pasó a estar protegido por la Ley de Patrimonio Histórico de Asturias por espacio de diez años; por lo que en 2011 pudo ser derribado para levantar un centro de salud, pero los vecinos se opusieron y lograron salvar la fachada.

En el aspecto positivo también coinciden en que «la zona está mucho mejor y el centro de salud va a ser muy bueno para Sotrondio y para Blimea; se necesitaba». Las obras están centradas en las últimas semanas en adecuar todo el entorno de la antigua fachada del Teatro Virginia para que sea accesible para usuarios y vecinos. Si bien esta no será la entrada principal del nuevo equipamiento sanitario, sino que se hará por uno de los laterales de la nueva edificación.

Algo que notarán de inmediato, ya que las nuevas instalaciones triplican la superficie del actual centro, que lleva años presentando graves carencias en las zonas comunes, tanto de usuarios como de los profesionales que trabajan a diario en el mismo.

De teatro a consultorio

En 2009 el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio aprobó su demolición para construir un centro de salud, con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio Histórico de Asturias dentro del Plan Especial de Reforma Interior del distrito. Simultáneamente, los vecinos y grupos políticos organizaron una importante campaña para la protección del edificio que dio sus frutos.

Así, en 2013 se acordó la conservación de la fachada del edificio y su transformación en un centro de salud.

En la actualidad, la previsión del Principado es abrirlo antes de fin de año; la obra civil está previsto que concluya en este mes de noviembre. El pasado junio, Salud iniciaba el proceso de licitación del mobiliario y equipamiento sanitario para acortar plazos, con un montante económico de 360.000 euros. Así, en cuanto se concluyan las obras, se espera que se pueda ir colocando el mobiliario y todo lo necesario para que preste servicio a los usuarios en el menor tiempo posible.

El centro de salud de Sotrondio, cuyo coste ha sido aproximadamente de cuatro millones de euros, atenderá a 4.500 personas.

