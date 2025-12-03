Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar

Marta Varela Blimea Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:42 Compartir

La Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio procedieron a detener estas mañana a un hombre, en la zona blimeína de La Venta, tras producirse un episodio de malos tratos en el domicilio que compartía con su pareja. La mujer fue derivada, tras la detención, al Hospital Valle del Nalón si bien su estado no es grave.

El suceso se produjo en torno a las once y cuarenta minutos de la mañana. Los propios vecinos avisaron a las fuerzas de seguridad. El primer coche de la Policía Nacional llegó en torno a las once menos cuarto, segundos después llegaba una segunda dotación. Se requirió la presencia de una tercera para en torno a las doce menos diez proceder a la detención del presunto agresor dentro del bloque del edificio donde se produjeron los hechos. Todo apunta a que en todo momento se resistió a su detención, ya que salió del portal del edificio gritando.