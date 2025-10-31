Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado Una colisión entre un coche y una furgoneta deja dos afectados. Uno de ellos ha sido trasladado al HUCA con pronóstico grave

Estado en el que quedaron el coche y la furgoneta accidentadas.

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:52 | Actualizado 11:11h. Compartir

Dos personas han resultado heridas de diversa consideración, una grave y otra de carácter leve, tras colisionar, por causas que se desconocen, un turismo y una furgoneta en la AS-112, en Santa Cruz, Mieres.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido de mayor consideración es un varón de aproximadamente setenta años. Fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres y ha sido trasladado con pronóstico grave, a falta de más pruebas y hasta nueva valoración médica, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo.

El herido tuvo que ser excarcelado del interior del coche por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Mieres. Hasta el lugar también se desplazó el jefe de zona centro.

Ampliar

El otro herido es un varón de 48 años de edad que, en principio, se trasladó por sus medios hasta el centro de salud de Santa Cruz de Mieres. Desde allí solicitaron la activación de una ambulancia para su evacuación, con pronóstico leve, a expensas de más pruebas, al hospital Álvarez Buylla.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 09.25 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta y había una persona atrapada.

Además de movilizar a Bomberos del SEPA de parque de Mieres y pasar el aviso al SAMU se informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de mantenimiento de la vía.

Finalizada la intervención los bomberos retiraron del lugar para regresar a parque a las 10.28 horas.