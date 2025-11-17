El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El colegio de Zureda, en Lena, cerrado por el deterioro en la cubierta E. C.

Educación cierra la escuela de Zureda por daños en el techo y traslada a los escolares

Los padres denuncian que cayeron tejas en horario lectivo y advierten de que, en señal de protesta, no llevarán a los ocho niños al centro de Campomanes

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Lena

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

La escuela rural de Zureda, en Lena, fue clausurada este lunes por la Consejería de Educación debido a daños en la cubierta. ... Los ocho escolares se trasladarán a la escuela de Campomanes, en Lena, aunque las familias han iniciado una huelga por la que se niegan a llevar a los ocho niños afectados a clase hasta que «firmen por escrito que repararán el centro».

