Educación cierra la escuela de Zureda por daños en el techo y traslada a los escolares

La escuela rural de Zureda, en Lena, fue clausurada este lunes por la Consejería de Educación debido a daños en la cubierta. ... Los ocho escolares se trasladarán a la escuela de Campomanes, en Lena, aunque las familias han iniciado una huelga por la que se niegan a llevar a los ocho niños afectados a clase hasta que «firmen por escrito que repararán el centro».

El Principado asegura que con el traslado no se pretende «alterar la actividad lectiva» y que se trata de solo una «medida temporal» hasta que se encuentre con un espacio alternativo en el propio pueblo, para lo que están trabajando con el Ayuntamiento para buscar «posibles opciones».

Además, se señala que se está en contacto con la Consejería de Movilidad para proporcionar un transporte temporal a las familias hasta el colegio de Campomanes, dependiente del Centro Rural Agrupado (CRA) de Lena.

El último vendaval afectó gravemente a la escuela de Zureda, ya «deteriorada desde hace años», según los padres y residentes de la zona. Fueron los técnicos del Servicio de Infraestructuras de la consejería los que evaluaron este lunes por la mañana el edificio, notando los fallos en la cubierta, así como la intervención necesaria para repararla.

Tejas desprendidas del tejado de la escuela rural de Zureda E. C.

Los últimos daños, se señaló desde la asociación de padres de alumnos (AMPA) fueron los más graves; de hecho, lo ocurrido el pasado viernes fue la gota que colmó el vaso. El mal tiempo arrancó «varias tejas que cayeron en horario lectivo», cinco minutos después de que acabara el recreo. No solo eso, apostilló Aida Álvarez, madre de dos niños de 3 y 9 años, sino que «también se derrumbó un poste de luz, los cables quedaron a la altura de los más pequeños, podían alcanzarlos con la mano».

Debido a esto, tras una reunión, este lunes a las 9.30 horas, desde el AMPA se llamó al director del colegio de Campomanes –desde el cual venían los profesores– y avisaron de que «no llevaremos a los niños a este colegio»; sólo los jueves, día en el que, según su horario habitual, los ocho niños ya iban a ese centro.

Concentración

Poco después de la llamada, dijo Álvarez, «el Principado nos dijo que cerraban el colegio de Zureda y que los niños podrían continuar las clases en el de Campomanes, pero es que esa no es la solución». Aunque la consejería «haya prometido encontrar un espacio en el pueblo, nos mantendremos firmes y los niños sólo bajaran al colegio cuando toque, el resto de la semana no».

¿El motivo? No se «fían» de que el Principado cumpla con lo dicho y se repare el inmueble, «es la última escuela rural de Lena» y uno de los edificios más importantes de la localidad. Lo que queremos, dijo Álvarez, es que haya un «compromiso por escrito de que lo harán, hasta que no haya nada firmado no cambiaremos nada».

De hecho, este martes, a las puertas del centro de Campomanes, se ha convocado una concentración en protesta a las 12.30 horas, donde esperan contar con el apoyo del resto de padres del CRA de Lena.

Respaldados por la Asociación de Vecinos de Zureda, las familias critican que la culpa por el mal estado de la escuela «se la han ido pasando» entre administraciones, tras «muchas reuniones con el Ayuntamiento y la consejería.

A nivel municipal, explicó Rubén Fernández, presidente de la asociación, «se escudaban en que no tienen capacidad para obras grandes», mientras que el Principado «los culpa de que no haya habido mantenimiento alguno durante años; hubo promesas de reformas y arreglos que nunca llegaron», salvo unos «arcos metálicos de refuerzo estructural y la retirada de un bloque en la fachada, algo insuficiente».