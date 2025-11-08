El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Centro de salud de Pola de Lena. J. M. P.

El equipo de gobierno de Lena proyecta un centro de convivencia ciudadana

Propone adecuar el centro de salud que cerrará cuando abra el nuevo, dentro de unos meses

E. C.

Pola de Lena

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

El equipo de gobierno de Lena (IU) quiere transformar el centro de salud que pronto cerrará sus puertas en un centro de convivencia ciudadana. ... Con ese objetivo presentará al resto de grupos municipales una propuesta en el Pleno para la recuperación, rehabilitación y adecuación integral del inmueble que actualmente ocupa el centro de salud y que quedará vacío en pocos meses, una vez que concluya las obras del nuevo centro.

