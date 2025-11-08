El equipo de gobierno de Lena proyecta un centro de convivencia ciudadana

El equipo de gobierno de Lena (IU) quiere transformar el centro de salud que pronto cerrará sus puertas en un centro de convivencia ciudadana. ... Con ese objetivo presentará al resto de grupos municipales una propuesta en el Pleno para la recuperación, rehabilitación y adecuación integral del inmueble que actualmente ocupa el centro de salud y que quedará vacío en pocos meses, una vez que concluya las obras del nuevo centro.

El edificio, de propiedad municipal, cuenta con las características necesarias para su transformación, explica el equipo de gobierno, debido al espacio y a la ausencia de barreras arquitectónicas, ya que dispone de ascensor y rampa de acceso.

La idea es convertirlo en un punto neurálgico de servicios y convivencia ciudadana, de manera que se cree un espacio municipal polivalente que agrupe y centralice servicios esenciales, fomente la participación vecinal y «dinamice la vida social y cultural del concejo».

La propuesta principal pasa por trasladar el departamento de Servicios Sociales municipal a estas instalaciones. Este cambio no solo proporcionará un espacio más amplio y adecuado para el servicio, sino que también permitirá ocupar un edificio de propiedad municipal, generando un ahorro significativo al eliminar los costes de alquiler que se pagan actualmente.

«Aprovechar un inmueble municipal con estas características, que ya es accesible y está bien ubicado, es una doble ganancia. Por un lado, mejoramos el servicio a la ciudadanía y, por otro, ahorramos dinero público que podremos invertir en otras necesidades del concejo», señaló el equipo de gobierno.

Además de Servicios Sociales se pueden habilitar otras funciones de interés social, como un punto de encuentro asociativo; creación de aulas homologadas para formación, y un espacio de coworking municipal para facilitar el trabajo a distancia «al creciente número de personas que teletrabajan en el concejo», entre otras alternativas que se pueden estudiar.