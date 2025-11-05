El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ayuntamiento de Langreo. E. C.

Error en Langreo al presentar fuera de plazo la solicitud regional de ayudas a mujeres víctimas de violencia de genero

El PSOE de Langreo apoyará una modificación de crédito para garantizar las ayudas a estas mujeres

Marta Varela

Marta Varela

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

Inexplicable error en Langreo. El Ayuntamiento presentó fuera de plazo la solicitud de una subvención autonómica clave, quedando fuera de la convocatoria por primera ... vez en Asturias. Para paliar este fallo el equipo de gobierno de Izquierda Unida llevará a comisión este viernes, con el fin de reponer los fondos perdidos tras quedar fuera de la convocatoria autonómica de ayudas destinada a la atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género. El PSOE de Langreo ha anunciado que apoyará una modificación de crédito para garantizar las ayudas a víctimas de violencia de género, pero exige responsabilidades por la pérdida de la subvención autonómica

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  5. 5 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  6. 6 Asturias, en alerta: ocho incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Error en Langreo al presentar fuera de plazo la solicitud regional de ayudas a mujeres víctimas de violencia de genero

Error en Langreo al presentar fuera de plazo la solicitud regional de ayudas a mujeres víctimas de violencia de genero