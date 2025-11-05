Error en Langreo al presentar fuera de plazo la solicitud regional de ayudas a mujeres víctimas de violencia de genero

Inexplicable error en Langreo. El Ayuntamiento presentó fuera de plazo la solicitud de una subvención autonómica clave, quedando fuera de la convocatoria por primera ... vez en Asturias. Para paliar este fallo el equipo de gobierno de Izquierda Unida llevará a comisión este viernes, con el fin de reponer los fondos perdidos tras quedar fuera de la convocatoria autonómica de ayudas destinada a la atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género. El PSOE de Langreo ha anunciado que apoyará una modificación de crédito para garantizar las ayudas a víctimas de violencia de género, pero exige responsabilidades por la pérdida de la subvención autonómica

Los socialistas apoyarán la medida «por responsabilidad y para que las víctimas no paguen el precio del fallo», pero advierten que «el error político sigue siendo grave y debe tener consecuencias» . Los socialistas explican que su voto favorable responde «exclusivamente a la necesidad de garantizar que las mujeres y familias afectadas no se queden sin la ayuda que les corresponde». «Apoyaremos esta medida por responsabilidad y por compromiso con las mujeres víctimas de violencia machista y sus familias. Pero no podemos ni debemos olvidar que se llega a esta situación por un error político muy grave, del que desde el equipo de gobierno local debe rendir cuentas», ha señalado Bernardino Niño, secretario general del PSOE de Langreo.

Se trata de las «Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia vicaria en supuestos de homicidio o asesinato y a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género», convocadas por el Principado de Asturias y canalizadas en colaboración con los ayuntamientos asturianos. Langreo ha quedado fuera de la convocatoria al presentar la solicitud fuera de plazo, siendo el único municipio asturiano que lo ha hecho desde que existen estas ayudas. Para el PSOE, este hecho demuestra una preocupante falta de diligencia y control por parte del gobierno local. «No hablamos de un simple descuido: es una muestra preocupante de falta de diligencia en la gestión pública», añaden desde la agrupación socialista.

Desde el PSOE exigen explicaciones públicas, la depuración de responsabilidades políticas y la adopción inmediata de medidas correctoras que garanticen la ayuda a esas mujeres y que una situación así no vuelva a repetirse. Los socialistas subrayan que su apoyo a la modificación «no significa cerrar el caso ni eximir de responsabilidades». «Lo importante ahora es que las mujeres reciban la ayuda, pero lo segundo, y también esencial, es que esto no vuelva a suceder. Queremos garantías de que se revisarán los procedimientos y de que se adoptarán medidas oportunas», insiste Niño. El PSOE de Langreo reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista y con una gestión pública eficaz, transparente y responsable. «La defensa de los derechos de las mujeres no puede quedarse en discursos. Debe traducirse en hechos, en compromiso y en gestión eficaz», concluyen desde la organización.