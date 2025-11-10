El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras en el centro urbano de Mieres E. C.

Susto en el centro de Mieres por un escape de gas debido a unas obras

No hubo que realizar evacuaciones, tan sólo restricciones de tráfico para poder reparar la rotura producida por los trabajos en la calzada

Marta Varela

Mieres

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:18

Susto en el centro de Mieres por una fuga de gas debido a unas obras en la calzada. El suceso, que se produjo en el cruce entre las calles Carreño Miranda y Numa Guilhou, se saldó sin heridos ni evacuaciones. Desde el Ayuntamiento de Mieres informaron de que «se activó el plan de seguridad con la participación de los efectivos necesarios y se procedió a cortar el suministro de gas de forma inmediata».

Los vecinos de la zona no han sido evacuados, tan sólo hubo que cortar el tráfico mientras se procedió a reparar la rotura. Los vecinos y viandantes apuntan que «olía a gas pero solo vimos un poco de revuelo de gente en la obra». «Se ha desplegado el protocolo previsto para estos casos y ya se está restableciendo la normalidad en la zona», indicaban desde el Consistorio tras actuar en la misma, al tiempo que expresaban su agradecimiento por el trabajo de «todos los efectivos de Bomberos, 112, Policía Nacional y Policía Local, así como la colaboración ciudadana y la responsabilidad demostrada«.

