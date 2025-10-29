La escasez de agua en Tanes obliga a suspender la navegación del barco dragón

Nuevo contratiempo para navegar en el pantano de Tanes. A las exigentes restricciones que están obstaculizando el arranque de la actividad deportiva se une ... ahora la falta de un caudal adecuado para impulsar cursos y otras actividades ya programadas para este otoño.

El Ayuntamiento de Caso llevaba meses trabajando en varias ofertas y había apostado por iniciar el mes de noviembre con una actividad que ya había seducido a un gran número de personas interesadas en participar en ella. Se trataba de surcar las aguas como tripulación de un barco dragón, actividad que estaba abierta a cualquier persona, a lo largo de la mañana.

La idea era ir creando afición por remar en Tanes y barajar la posibilidad de contar en un futuro con tripulación y una embarcación de este tipo. Además, se completaba con una prueba para clubes a partir de las tres y media de la tarde.

Era una actividad organizada por ADN Asturias, el Ayuntamiento de Caso y la colaboración de la Federación Asturiana de Piragüismo. Por el momento, salvo excepción de última hora, parece que será imposible llevar a cabo esta iniciativa, según confirma el alcalde casín, Miguel Ángel Fernández, visiblemente decepcionado con este nuevo revés.

La falta de agua es apreciable en zonas como la llamada cola del pantano, cerca del pueblo de Coballes. Se puede caminar sobre el antiguo puente, que lleva años cubierto por el agua.

En la actualidad, los embalses de la comarca minera del Nalón, Tanes y Rioseco, apenas están al 53% de su capacidad. Unos datos que contrastan con los que se reflejaban el año pasado por estas fechas, cuando entre los dos pantanos sumaban casi el 85% de agua embalsada.

Los planes del Ayuntamiento de Caso para la navegación lúdica en el embalse de Tanes siguen sin poder materializarse. A pesar de los tropiezos, desde el Consistorio y el club se continúa trabajando para atraer nuevas y atractivas propuestas. Mientras tanto, se espera poder instalar un nuevo edificio para los vestuarios, como hace meses se requirió desde Turismo, al considerar que las actuales instalaciones, construidas por el Principado no son suficientes ni reúnen las condiciones adecuadas.