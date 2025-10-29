El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La zona del pantano de Tanes, cerca del pueblo de Coballes. M. V.

La escasez de agua en Tanes obliga a suspender la navegación del barco dragón

El 1 de noviembre estaban programadas actividades para que los vecinos probasen esta embarcación

Marta Varela

Tanes (Caso)

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Nuevo contratiempo para navegar en el pantano de Tanes. A las exigentes restricciones que están obstaculizando el arranque de la actividad deportiva se une ... ahora la falta de un caudal adecuado para impulsar cursos y otras actividades ya programadas para este otoño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  7. 7 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  8. 8 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  9. 9 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La escasez de agua en Tanes obliga a suspender la navegación del barco dragón

La escasez de agua en Tanes obliga a suspender la navegación del barco dragón