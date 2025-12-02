El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte alta de la estación invernal Valgrande-Pajares, donde se encuentra la base de retorno de la telecabina. E. C.
Comienza la temporada de esquí en Asturias

Asturias extiende el manto blanco: «En el sector turístico estamos listos para recibir esquiadores»

Valgrande-Pajares abre este martes con casi tres kilómetros esquiables en cinco pistas de la parte alta y Fuentes de Invierno prevé estrenarse el miércoles

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Lena

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:22

Termina la espera para los muchos aficionados a la nieve de Asturias y de fuera de la región. Y es que la temporada de esquí ... da comienzo este martes, al menos en la estación Valgrande-Pajares. Gracias a las últimas precipitaciones y al trabajo realizado durante todo el fin de semana para preparar las pistas, ya se podrá disponer, en principio, de la parte alta del complejo.

