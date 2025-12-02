Asturias extiende el manto blanco: «En el sector turístico estamos listos para recibir esquiadores»

Termina la espera para los muchos aficionados a la nieve de Asturias y de fuera de la región. Y es que la temporada de esquí ... da comienzo este martes, al menos en la estación Valgrande-Pajares. Gracias a las últimas precipitaciones y al trabajo realizado durante todo el fin de semana para preparar las pistas, ya se podrá disponer, en principio, de la parte alta del complejo.

Un manto blanco preparado, por tanto, para recibir a los primeros esquiadores, con espesores de entre 25 y 45 centímetros. Se anuncia la apertura de cinco de las 38 pistas que suma el complejo lenense, lo que permite ofrecer un dominio esquiable total de casi tres kilómetros (poco más del 11% del total).

En Fuentes de Invierno, en Aller, también se han puesto manos a la obra para preparar las pistas y se prevé abrir este mismo miércoles si se logran las condiciones adecuadas.

La fecha para el inicio oficial de la temporada estaba fijada para el pasado jueves, 27 de noviembre, pero no nevó lo suficiente. También se esperan nuevas precipitaciones para poder abrir la estación lenense al completo y mantenerla operativa a lo largo de la campaña.

Lo que sí hay es satisfacción en el sector turístico de la comarca de la Montaña Central. Desde la asociación Asturcentral, se espera un buen inicio de la campaña, ya que la apertura se produce con la suficiente antelación de cara al cercano puente festivo de la Constitución –el sábado 6– y la Inmaculada Concepción –lunes 8–. Y también con la vista puesta en la campaña navideña, si se mantienen las condiciones en las estaciones.

Ampliar Máquinas pisapistas en Fuentes de Invierno. E. C.

Sin efectos por la variante

El portavoz de esta agrupación sectorial es Faustino Núñez: «Estamos más que preparados para acoger a los visitantes y aficionados al esquí de fuera de la región». Desde Asturcentral se calcula que hay un millar de plazas de alojamiento en el valle de Aller y otras 600 en la zona de influencia de Valgrande-Pajares. «Hay muchas ganas de nieve, y eso se nota en la gente. Pero las reservas comenzarán a cerrarse nada más vean que, efectivamente, las pistas están disponibles». Los principales mercados se encuentran en Galicia, Portugal, Castilla y León –Valladolid, sobre todo– y Madrid. «¿La variante ferroviaria? Apenas hemos notado su impacto en el sector de la nieve; al final, cualquier persona que viene de fuera necesita del coche para poder desplazarse desde las poblaciones en las que hay parada de tren de alta velocidad hasta las estaciones». Por eso, incide, será necesario articular autobuses lanzadera y promocionarlo.

«Desde Asturcentral es algo que hacemos: acudimos a ferias para ofrecer nuestra oferta de alojamiento para la nieve», dijo Núñez.