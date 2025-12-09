Más de dos mil esquiadores disfrutaron del puente de diciembre en Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares La estación allerana logró mantenerse abierta de viernes a lunes, mientras que el enclave lenense sólo estuvo operativo el sábado debido a las fuertes rachas de viento

Marta Varela Fuentes de Invierno Martes, 9 de diciembre 2025, 09:32

Las fuertes rachas de viento y al escasez de nieve mermaron la afluencia de esquiadores a las estaciones invernales asturianas. 2135 personas se deslizaron por sus pistas durante el puente de diciembre. Esto supone aproximadamente la mitad de los que acudieron en 2021, ultima vez que pudo abrirse en estas fechas, cuando fueron 4.300 esquiadores los que pasaron por las estaciones asturianas. Es una crifra similar a las personas que esquiaron en la estación leonesa de San Isidro que, a pesar de abrir sólo el viernes y el sábado, registró dos mil esquiadores en sus pistas.

La apertura de las estaciones asturianas fue muy diferente. Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller, logró mantener al menos un kilómetro esquiable en su zona intermedia los tres días de puente. Un dominio esquiable que aumentó el sábado y el domingo hasta los 4,8 kilómetros, volviendo a disminuir el lunes.

La situación en Valgrande-Pajares estuvo marca por un tiempo inestable y perjudicial para la apertura de sus remontes. Si bien arrancó el viernes y el sábado ofertando 3,4 kilómetros esquiables, el domingo y el lunes las fuertes rachas de viento no permitieron abrir sus remontes, tampoco como uso turístico. El viento terminó por disipar la escasa nieve de sus pistas, decretando así el cierre para uso deportivo.

La situación no mejora este martes, ya que las rachas de viento impiden de nuevo el funcionamiento de sus remontes para uso turístico. Fuentes de Invierno, que esperaba abrir en su zona media, finalmente permanecerá cerrada también por falta de nieve.