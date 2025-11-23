El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El Sporting revive a un Huesca herido que sale de los puestos de descenso
La estación invernal de Valgrande-Pajares con los primeros copos de nieve en sus pistas E. C.

Las estaciones de esquí se afanan en tener todo listo para abrir esta semana si la nieve lo permite

Fuentes de Invierno contará con un cañón, con el que pretende probar la viabilidad de generar nieve artificial

Marta Varela

Valgrande-Pajares

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:24

El calendario previsto para la temporada de esquí en Asturias dice que la apertura se producirá el jueves 27 de noviembre y el cierre el ... 5 de abril de 2026. Evidentemente dependerá de las condiciones de nieve, que por el momento «son mejores que el año pasado» aunque «hay que ser prudentes ya que aún no hay suficiente espesor para confirmar la apertura», explicaba este domingo Jorge Fernández, director de la estación invernal de Fuentes de Invierno. Una jornada dominical que muchos amantes de la nieve aprovecharon para subir a las estaciones, donde los más pequeños disfrutaron jugando y donde pudieron verse algunos esquiadores realizando fuera de pista las primeras bajadas.

