Las estaciones de esquí se afanan en tener todo listo para abrir esta semana si la nieve lo permite

El calendario previsto para la temporada de esquí en Asturias dice que la apertura se producirá el jueves 27 de noviembre y el cierre el ... 5 de abril de 2026. Evidentemente dependerá de las condiciones de nieve, que por el momento «son mejores que el año pasado» aunque «hay que ser prudentes ya que aún no hay suficiente espesor para confirmar la apertura», explicaba este domingo Jorge Fernández, director de la estación invernal de Fuentes de Invierno. Una jornada dominical que muchos amantes de la nieve aprovecharon para subir a las estaciones, donde los más pequeños disfrutaron jugando y donde pudieron verse algunos esquiadores realizando fuera de pista las primeras bajadas.

En los últimos días, con las primeras nieves sobre las pistas, tanto en Valgrande-Pajares como Fuentes de Invierno se están desarrollando los trabajos de puesta a punto de sus instalaciones de cara a la apertura. A pesar de contar con buenas expectativas desde ambas direcciones se asegura que la apertura está condicionada a las condiciones meteorológicas y al estado de la nieve.

La apertura se afronta de forma muy diferente en las dos estaciones. En la allerana de Fuentes de Invierno, la estabilidad de las últimas campañas se traduce en una gestión tranquila con las máquinas trabajando para asentar la nieve caída, almacenando la nueve que se retira de las zonas de aparcamiento y a la espera de contar con un cañón de nieve artificial.

Es este último un elemento provisional que el año pasado llegó para realizar pruebas y sacar conclusiones de cómo se comportaría la nieve artificial en este enclave y estudiar la posibilidad de establecer un sistema de innivación permanente. Con las altas temperaturas de la temporada pasada, no pudieron evaluarse todas las variables necesarias para establecer un estudio apropiado por lo que este año volverá a estar en pruebas. Fuentes de Invierno fabricará nieve artificial, si la meteorología lo permite.

En la lenense de Valgrande-Pajares se espera superar los problemas en la plantilla con la llegada de una nueva figura de director técnico, adjunto a la dirección. Los trabajos de puesta a punto se están realizando adecuadamente y se está a la espera de poder reparar el sistema de nieve artificial y la balsa de agua.

Mientras se espera que el manto blanco cubra la estación lenense, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lena aprobó otorgar la licencia de obra para ejecutar una nueva fase de la modernización de la estación invernal.