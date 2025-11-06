Si hay nieve, las estaciones de esquí asturianas abrirán la temporada el 27 de noviembre Fuentes de Invierno y Pajares están realizando los últimos trabajos de puesta a punto antes de la apertura

Asturias tiene previsto iniciar una nueve temporada de esquí en 21 días con la apertura de sus dos estaciones invernales: Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. Será el próximo jueves 27 de noviembre, según confirmó hoy la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez. Pero los amantes de los deportes de invierno deberán esperar a que nieve lo suficiente para poder deslizarse por las pistas asturianas. Una fecha que está pendiente de ser ratificada en el decreto de precios públicos que está previsto se publique en los próximos días.

Asturias se adelanta así a las previsiones de apertura de las estaciones leonesas de San Isidro y Leitariegos, que abrirán la temporada 2025-2026 el 1 de diciembre de 2025 y la cerrarán el 5 de abril de 2026, fecha final que coincide con las previsiones asturianas. Unas aperturas pensadas para aprovechar, en caso de haber nieve, el Puente de la Contitución. Los enclaves leoneses ya han comenzado a enviar las cartas a sus usuarios para adquirir los abonos anuales en el periodo de prepago. En Asturias, se espera a la publicación de los precios para comenzar este periodo. Sin embargo, los colegios asturianos ya han solicitado sus fechas para la Semana Blanca, que espera arrancar el 15 de diciembre y prolongarse hasta el 5 de abril

Mientras se espera que llegue la nieve y certifique el comienzo de una nueva temporada de esquí, las dos estaciones asturianas, la lenense de Pajares y la allerana de Fuentes de Invierno, ultiman los trabajos de adecuación de sus pistas para que todo esté listo en las fechas previstas. También se ha procedido a realizar todo tipo de pruebas en los remontes mecánicos para asegurar su óptimo funcionamiento.