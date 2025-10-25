El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere un vecino de Barredos horas después de recibir varios golpes en plena calle
Zona donde tuvo lugar el altercado entre el fallecido y otro joven, vecino también de Barredos. E. C.

Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle

La Guardia Civil investiga el suceso, a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para establecer la causa del fallecimiento

Marta Varela y Olaya Suárez

Barredos (Laviana) | Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:22

Cristiano Prendes Iglesias contaba 65 años, llevaba años jubilado de la mina y vivía en su localidad natal, Barredos, en Laviana. Fallecía en la mañana de este sábado en su domicilio. La causa de su muerte está siendo investigada por la Guardia Civil para establecer la relación con un altercado que tuvo con otro vecino en la tarde del viernes en plena calle y en el transcurso del cual recibió una serie de golpes.

Testigos apuntan que Prendes estaba charlando con un joven portugués, de unos 26 años y que vive desde hace varios meses en la zona de la iglesia de Barredos. Algo desató un enfrentamiento entre ambos, cerca de un bar de la localidad, que terminó con el joven golpeando a Cristiano Prendes y, según testigos de lo sucedido, este acabó en el suelo, «donde el joven le propinó varias patadas». Otros afirmaron que incluso «llegó a darle con un palo». Se desplazó a su domicilio por su propio pie acompañado de un familiar tras recibir esos golpes, pero este sábado falleció allí, en su casa.

Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le realizará la autopsia para determinar si su muerte esta relacionada con el altercado. La investigación para esclarecer lo sucedido corre a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

El joven portugués con quien mantuvo ese enfrentamiento está identificado. Los agentes detuvieron ya este sábado a una persona como sospechosa de un delito de lesiones. La autopsia, que podría estar este mismo domingo, determinará si tiene relación con el fallecimiento de Cristiano. Varios efectivos de la Guardia Civil se desplazaron este sábado a Barredos, al lugar donde ocurrió el incidente, y han estado recabando testimonios de vecinos y testigos presenciales de la discusión y agresión para la investigación que busca esclarecer los hechos.

