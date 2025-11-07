La falta de un oficial electricista impide completar las pruebas de los remontes necesarias para abrir Pajares

Un nuevo inconveniente pone en jaque al servicio de mantenimiento de la estación lenense de Valgrande-Pajares. El pasado martes, 4 de noviembre, tuvieron que ... suspenderse las pruebas de carga de los remontes, que iban a desarrollarse también al día siguiente, por falta de un oficial electricista. Un hecho que este viernes confirmaba la directora general de Actividad Física y Deportes, Manuela Fernández, en una visita realizada a la estación lenense.

Las pruebas deberán ahora repetirse. Este tropiezo tiene una doble interpretación. Desde el Principado no se duda de que la estación estará lista para su apertura y se aclara que el personal de la estación continúa trabajando en las labores de mantenimiento de cara a la apertura de la estación, programada para el 27 de noviembre, si hubiese nieve. «Se habían realizado los mantenimientos necesarios para hacer las pruebas de carga y el día 4 se hicieron con el personal que estaba en la estación», dijo la directora general, que reconoció que «tenía que haber estado un oficial electricista que finamente no estuvo, lo que propicio que las pruebas que se estaban realizando tuviesen algunas limitaciones a nivel eléctrico». «Los operarios están trabajando para mejorar esas actuaciones previstas de cargo a la nueva proposición de las pruebas de carga»

Y por otra parte el diputado de Vox Javier Jové entiende que este incidente «es por falta de mantenimiento y por la incapacidad de los nuevos responsables de explotación para realizar las maniobras necesarias».

Según explicó el diputado, la situación «rozó el desastre, ya que pretendían hacer las pruebas de los telesquís sin las perchas puestas, fallaron los motores térmicos, los sistemas auxiliares de parada y las baterías, y una línea de telesilla llegó a quedarse sin frenos, desplazándose por gravedad». Vox incide en que «tras el escándalo con el anterior jefe de explotación, cuestionado por las consultoras de responsabilidad técnica», la consejera ha nombrado a dos nuevos responsables «sin conocimientos ni experiencia y ha creado una nueva plaza de director técnico que ha sido ocupada por 'un piscinero', una persona que ni sabe esquiar, ni tiene experiencia, ni conocimientos en transporte por cable».

«El Principado está destruyendo con sus manos una joya deportiva y económica del Principado», lamentó.

«Si Valgrande-Pajares no abre a tiempo, los responsables tendrán nombre y apellidos», aseguró Jové. Recuerda el diputado que «sólo las denuncias y la presión ejercida por Vox, junto con la de los agentes de Pajares, pueden evitar que la incompetencia y el desinterés del Gobierno de Barbón acaben dejando la estación cerrada al inicio de la temporada».