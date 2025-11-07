El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La zona alta de la estación lenense con los primeros copos de nieve E. C.

La falta de un oficial electricista impide completar las pruebas de los remontes necesarias para abrir Pajares

Desde el Principado no se duda de que la estación estará lista para su apertura y se aclara que el personal de la estación continúa trabajando en las labores de mantenimiento de cara a la apertura de la estación

Marta Varela

Valgrande-Pajares

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

Un nuevo inconveniente pone en jaque al servicio de mantenimiento de la estación lenense de Valgrande-Pajares. El pasado martes, 4 de noviembre, tuvieron que ... suspenderse las pruebas de carga de los remontes, que iban a desarrollarse también al día siguiente, por falta de un oficial electricista. Un hecho que este viernes confirmaba la directora general de Actividad Física y Deportes, Manuela Fernández, en una visita realizada a la estación lenense.

