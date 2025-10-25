El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere un vecino de Barredos horas después de recibir varios golpes en plena calle
Las zanjas sin asfaltar que se encuentran en todo el parque Dorado E. C.

«La falta de presupuesto impide concluir el asfaltado del parque Dorado» de Sama

Los concejales socialistas no adscritos piden una solución

Marta Varela

Langreo

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:11

Comenta

Cinco meses después del inicio de las obras de acondicionamiento del parque Dorado, pulmón verde del distrito langreano de Sama, el recinto se encuentra en ... condiciones «lamentables». Así lo explican los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Langreo, que reclaman al equipo de gobierno una pronta solución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  2. 2 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  3. 3 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  4. 4 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  5. 5 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  6. 6

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  7. 7

    Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos
  8. 8 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  9. 9 El adiós del Rey ante la Princesa madura
  10. 10

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La falta de presupuesto impide concluir el asfaltado del parque Dorado» de Sama

«La falta de presupuesto impide concluir el asfaltado del parque Dorado» de Sama