«La falta de presupuesto impide concluir el asfaltado del parque Dorado» de Sama

Cinco meses después del inicio de las obras de acondicionamiento del parque Dorado, pulmón verde del distrito langreano de Sama, el recinto se encuentra en ... condiciones «lamentables». Así lo explican los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Langreo, que reclaman al equipo de gobierno una pronta solución.

«Esta situación dificulta el tránsito normal de los peatones y, especialmente, de las personas con movilidad reducida, que cada día encuentran mayores obstáculos para desplazarse por el parque», recuerda la edil Melania Montes. Además, incide que este estado «supone un peligro para los más pequeños y obstaculiza la limpieza del parque debido a la falta de asfaltado en las zanjas abiertas tras la instalación del cableado eléctrico».

La principal causa de esta situación parece ser «la falta de presupuesto para completar el asfaltado», explica Montes, que reclama soluciones.