Aller celebrará la gran feria de la nieve el 13 y 14 de diciembre

Viernes, 21 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Aller ultima la organización de la Feria de la Nieve y la Montaña, Nevaria 2025, que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre, con la campaña invernal ya iniciada en los dos enclaves invernales si la nieve lo permite. Será la decimoctava edición de la única feria especializada en los deportes de invierno del panorama español. Para garantizar la óptima celebración de la citada feria el consistorio ha sacado a licitación el alquiler y montaje del recinto ferial, alquiler e instalación de servicios audiovisuales, servicio de vigilancia y servicio de elaboración del plan de autoprotección del evento. El presupuesto de licitación total del contrato, sumados todos los lotes, asciende a 70.139.42 euros. La resolución del proceso se realizará en los próximos días.

Entre las especificaciones técnicas las empresa interesadas deberán montar un entramado de tres carpas que ocupará una superficie total de 875 metros cuadrados. Toda la instalación deberá estar lista como máximo a las tres de la tarde del jueves 11 de diciembre, mientras el plazo para el montaje interior de los estands y mobiliario adicional se amplia a las dos de la tarde del viernes 12 con el fin de que los participantes puedan proceder a colocar su mercancía y que todo este listo para su apertura el sábado 13

Como es habitual, la instalación del recinto ferial se efectuará en la plaza de la iglesia de la localidad de Moreda organizada por el Ayuntamiento de Aller, con la colaboración del Principado de Asturias. Nevaria espera colgar un año más el cartel de completo, superando la treintena de expositores relacionados con los deportes de nieve y de montaña. La especialización de esta feria monográfica es una de las claves de su éxito, así, en el certamen participan en cada edición desde tiendas de material duro y blando de esquí y snowboard, así como de montaña, hasta estaciones de esquí española, federaciones deportivas, escuelas de esquí y actividades après-ski, entre otras y empresas de turismo activo.

En cada edición acuden a esta cita más de doce mil personas que disfrutan además de la propia feria de un amplio programa de actividades complementarias y de ocio para público de todas las edades, sorteos, ludoteca infantil, y exhibiciones que aún está por definir. Así como por un amplia oferta gastronómica ofertada por la restauración local en la que destaca un menú de nieve, y riquísimas tapas de nieve. Una cita imprescindible que podrá disfrutarse de once de la mañana a dos y media, y de cuatro y media a nueve de la noche, con entrada gratuita

