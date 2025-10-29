Concentración por la muerte de Cristino Prendes: «La fuerza vecinal frenará la inseguridad en Barredos ante la inacción institucional»

«Estamos unidos y vamos a luchar por nuestro pueblo». Alrededor de 300 vecinos de Barredos, en Laviana, se concentraron en torno a ... la iglesia de la localidad para mostrar su dolor e indignación por la muerte de Cristino Prendes 'Lupo', de la que tuvieron conocimiento el sábado pasado después de que el día anterior sufriera una agresión en la calle. La manifestación estuvo organizada por la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos (UVPB) y las razones –según expuso el portavoz vecinal, Alberto Rubio– eran claras: «Expresar la repulsa por la muerte violenta de una persona muy querida en Barredos y mejorar la calidad de vida« en un momento en el que, apuntó, sienten »inseguridad en las calles«.

En Barredos tienen claro que lucharán por ello. Su fórmula, «la fuerza vecinal»: «Estamos unidos para frenar la inseguridad, el peligro que sentimos, a pesar de que desde las instituciones no actúen como deberían», explicó.

En la mente de todos, 'Lupo' y su trágico final. Charo García, propietaria durante años de un bar en el pueblo, apuntó: «Lupo comió en mi casa durante más de 30 años. Era una persona extraordinaria, no hay derecho que se le haga esto a una persona». César Blanco reiteró que «estamos aquí para recordar a un gran vecino, pero también para que no vuelva a repetirse un episodio tan violento e injusto».

Para ello, los vecinos consideran que «si bien los responsables materiales están en manos de la justicia –el único acusado, 'el portugués' está en el centro penitenciario de Asturias tras decretar la magistrada prisión provisional y sin fianza–, hay otros responsables instituciones, Delegación de Gobierno y Principado, que desde sus respectivas obligaciones y competencias tienen que poner medios y actuar para que estos hechos no sucedan», apostilló Rubio ante el aplauso de sus vecinos, que con aplausos interrumpieron sus palabras.

Ampliar Los manifestantes, concentrados en la plaza de la iglesia M. V.

No faltaron las críticas a sus representantes más cercanos. En este sentido, Mari Paz Iglesias indicó que «pensábamos que desde el Ayuntamiento vendría alguien a esta movilización, que apoyaría Barredos, que está sufriendo todo un pueblo».

Coinciden en sus peticiones. Reclaman un incremento y refuerzo de la vigilancia policial, así como acciones encaminadas a la detección de la posible delincuencia. «La seguridad es un derecho», remarcaron.

Los manifestantes apuntaron que a partir de esta muestra de unión ahora «el foco y la atención están en la respuesta que nos deben dar las autoridades y en la evolución de las medidas que se adopten para combatir la inseguridad que sentimos».

Inseguridad que, según sus apreciaciones, también se incrementa debido a las deficiencias que llevan años sufriendo y por las que «no se hace nada» para solventarlas como «las altas velocidades a las que algunos circulan por la carretera general a pesar de haber pedido reductores que las eviten», explicaba Rubio. Y otro asunto: «La urgente mejora del alumbrado en todo Barredos y que ayudaría a incrementar la ahora dañada seguridad en el día a día».