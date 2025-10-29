El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los vecinos rompieron a aplaudir cuando el portavoz vecinal, Alberto Rubio, reclamó mejoras para el pueblo de Barredos.
Laviana

Concentración por la muerte de Cristino Prendes: «La fuerza vecinal frenará la inseguridad en Barredos ante la inacción institucional»

300 vecinos muestran su dolor e indignación tras el crimen de 'Lupo' y reclaman medios para evitar «el peligro que sentimos»

Marta Varela

Marta Varela

Barredos (Laviana)

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:44

Comenta

«Estamos unidos y vamos a luchar por nuestro pueblo». Alrededor de 300 vecinos de Barredos, en Laviana, se concentraron en torno a ... la iglesia de la localidad para mostrar su dolor e indignación por la muerte de Cristino Prendes 'Lupo', de la que tuvieron conocimiento el sábado pasado después de que el día anterior sufriera una agresión en la calle. La manifestación estuvo organizada por la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos (UVPB) y las razones –según expuso el portavoz vecinal, Alberto Rubio– eran claras: «Expresar la repulsa por la muerte violenta de una persona muy querida en Barredos y mejorar la calidad de vida« en un momento en el que, apuntó, sienten »inseguridad en las calles«.

