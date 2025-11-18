La Fundación Margarita Salas se empapa de cultura emprendedora en Valnalón

El patronato de la Fundación Margarita Salas presentaba este martes los avances de los programas y actividades educativas en la Universidad Laboral de Gijón, representado ... por su directora, Lucía Viñuela, y su vicepresidente y consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. Reforzando de esta forma el compromiso compartido con la educación, la divulgación científica y el impulso del talento joven en el ámbito STEAM (metodología educativa que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

La jornada continuó en Langreo, donde se unieron al equipo de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, empresa pública dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Un centro dirigido por Marta Pérez que se dedica a diseñar e implementar la regeneración, promoción y dinamización empresarial desde la cuenca del Nalón para toda Asturias.

Encuentro al que asistieron además profesorado colaborador y representantes de varias empresas de esta antigua zona minera, para conocer de cerca los proyectos de educación emprendedora e innovación que Valnalón lleva al aula, entre ellos –y de manera conjunta con la Fundación Margarita Salas– el Programa Dinamizadores STEAM centrado en la alfabetización científica para niños de zonas rurales y barrios vulnerables.

Esta reunión de trabajo y aprendizaje mutuo ha servido tanto para compartir experiencias como para fortalecer alianzas con el fin de construir una comunidad educativa y empresarial que impulse el emprendimiento y la innovación en el territorio.

Esta actividad incluyó una reunión con varios emprendedores que forman parte del VIII Banco de Ensayos para Emprender (BEE), un programa desarrollado por Valnalón para el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Asturias (COE) con el objetivo de impulsar el desarrollo de modelos de negocio con valor añadido que puedan ser viables y rentables, y facilitar metodología, herramientas y becas para financiar esas ideas de negocio.

La jornada concluyó con un almuerzo servido a los participantes en el encuentro por los alumnos de la Escuela de Hostelería de Langreo, ubicada en el Campus de Formación Profesional de Valnalón.