Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
Zona de Blimea donde se produjo el accidente.
San Martín del Rey Aurelio

Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea

Según los testigos el joven salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto

Marta Varela

Marta Varela

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:24

Un joven ha resultado este sábado herido de gravedad tras chocar contra una rotonda en el centro de Blimea. El herido, que según los testigos presenciales circulaba despacio en dirección a Sotrondio, se estrelló de frente contra la rotonda cercana a la iglesia parroquial.

El herido, vecino de Blimea, salió despedido por encima de la rotonda cayendo sobre el asfalto. Si bien no perdió la consciencia en ningún momento sus gritos de dolor atrajeron a muchos viandantes hasta el lugar. Los mismos testigos presenciales explicaron a este periódico que se quejaba de la españda: «Es que el golpe fue tremendo, sonó muy fuerte».

