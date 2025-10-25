Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea

Marta Varela Sábado, 25 de octubre 2025, 16:24 Compartir

Un joven ha resultado este sábado herido de gravedad tras chocar contra una rotonda en el centro de Blimea. El herido, que según los testigos presenciales circulaba despacio en dirección a Sotrondio, se estrelló de frente contra la rotonda cercana a la iglesia parroquial.

El herido, vecino de Blimea, salió despedido por encima de la rotonda cayendo sobre el asfalto. Si bien no perdió la consciencia en ningún momento sus gritos de dolor atrajeron a muchos viandantes hasta el lugar. Los mismos testigos presenciales explicaron a este periódico que se quejaba de la españda: «Es que el golpe fue tremendo, sonó muy fuerte».

