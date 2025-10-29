El hermano del detenido por la paliza mortal a 'Lupo' en Barredos: «Es inocente, la muerte no fue por la pelea»

La familia del joven agresor -'el portugués'-, detenido por la muerte de Cristino Prendes tras una paliza en Barredos, que tan solo cuenta ... con 24 años, se mostraba ayer inquieta a la puerta de los juzgados esperando que fuese trasladado por la Guardia Civil para prestar declaración ante la jueza. Su visión de los hechos es contraria a la mantenida por jueza y fiscal, y coincidente con la manifestad por su abogada defensora María Soledad Losa.

En declaraciones telefónicas a EL COMERCIO su hermano aseguraba que «él no ha sido, le golpeó pero es que este hombre a diario le increpaba, se metía con él y no podía más». E incidió que «ese hombre quiso pinchar a mi hermano». Al igual que la abogada defensora la familia no cree que la muerte «sea sólo por los golpes que le dio mi hermano, tiene que haber algo más».

«Mi hermano es inocente, es inocente» repitió a continuación. Lo hizo en varias ocasiones y muy nervioso.

Mientras a las puertas del Juzgado se encontraban sus padre y otra hermana, que como el agresor a penas hablan español si bien lo entienden bien. Estuvieron durante todo la mañana a las puertas del Juzgado de Pola de Laviana para poder ver a su hijo tan sólo unos minutos, mientras era trasladado del coche de la Guardia Civil al interior de la sede judicial lavianesa. Minutos que volvían a tener dos horas y media después, tras prestar declaración. Cuando el joven era introducido con rapidez en un coche de la Guardia Civil en dirección al Centro Penitenciario de Asturias, donde podrán visitarlo en los próximos días.

Unos minutos amargos ya que, al igual que el joven su familia tuvo que escuchar como la gente le gritaba «asesino, asesino», e incluso se reían de ellos increpándolos igualmente.