¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un agente de la Guardia Civil, a las puertas del juzgado de Laviana. Damián Arienza
Muerte de Cristino Prendes

El hermano del detenido por la paliza mortal a 'Lupo' en Barredos: «Es inocente, la muerte no fue por la pelea»

En declaraciones telefónicas a EL COMERCIO el hermano del 'portugués' aseguraba que «él no ha sido, le golpeó pero es que este hombre a diario le increpaba, se metía con él y no podía más»

Marta Varela

Marta Varela

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:41

La familia del joven agresor -'el portugués'-, detenido por la muerte de Cristino Prendes tras una paliza en Barredos, que tan solo cuenta ... con 24 años, se mostraba ayer inquieta a la puerta de los juzgados esperando que fuese trasladado por la Guardia Civil para prestar declaración ante la jueza. Su visión de los hechos es contraria a la mantenida por jueza y fiscal, y coincidente con la manifestad por su abogada defensora María Soledad Losa.

