Homenaje en Lena a uno de sus agentes: salvó la vida a un hombre con un masaje cardiopulmonar La plantilla de la Policía Local se refuerza con cuatro agentes

Recepción en el Ayuntamiento de Lena a los nuevos agentes que reforzarán a la Policía Local con un acto muy especial. Y es que ... durante este acto de bienvenida, el equipo de gobierno que encabeza Gemma Álvarez rindió homenaje a uno de los policías. El destinatario de este reconocimiento fue José Ramón Suárez Sáez, quien tuvo un desempeño clave en un incidente que se saldó con un final feliz gracias a su buen hacer. Salvó la vida de un vecino del concejo que se encontraba en parada cardiorrespiratoria gracias a la realización de un masaje cardiopulmonar. Su labor fue destacada por la alcaldesa, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Mallada, y el jefe de la Policía Local, Pablo Alonso, que le dedicaron un reconocimiento especial. Todo en un acto en el que se incorporaron cuatro agentes, que han firmado su contrato con el Ayuntamiento. Tras estas adhesiones, el cuerpo de seguridad municipal cuenta con un total de 14 efectivos y su media de edad se sitúa en 37 años.

