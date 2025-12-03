Incendio en la plaza cubierta de Ciaño: sin daños personales, pero con cuantiosas pérdidas materiales Las llamas fueron avistadas por los vecinos en torno a las cinco y media de la tarde, con la plaza ya cerrada

Un incendio, de origen aún desconocido, calcino parte de la mercancía atesorara en la plaza cubierta del distrito langreano de Ciaño. No hubo que lamentar daños personales, ya que en ese momento había concluido su actividad comercial y todos los comerciantes habían cerrado sus negocios. Sí se espera que las pérdidas materiales ya que al tratarse de alimentos el intenso humo y las llamas los habrían dañado, apuntaban los comerciantes que se acercaron al lugar según iban conociendo el suceso.

Las llamas fueron avistadas por los vecinos en torno a las cinco y media de la tarde. Según relataban se comenzaron a apreciar en uno de los laterales de la plaza de abastos, «por donde están las cámaras refrigeradoras», que explicaba uno de los comerciantes «las repararon el miércoles cambiar los motores». Un incendio que se produce en un momento complicado para los comerciantes, ya que como apuntaban «son fechas de muchas ventas y teníamos muchos alimentos almacenados». Y es que su mayor temor «no es tanto a los desperfectos, sino a que tendremos que tirar casi todos los productos porque el intenso humo los habrá dañado». El consuelo para todos es que no hubo que lamentar daños personales.

