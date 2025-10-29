Los avances de las nuevas tecnologías cada vez se notan más y la Inteligencia Artificial se ha convertido en el nuevo protagonista de cara al ... futuro. El ciclo Humanizando la Tecnología, promovido por la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social del Principado de Asturias (AMESPA), explora esta nueva realidad aportando la opinión de expertos. Así, esta semana en el IES Pola de Lena, comenzó con unos talleres en los que no sólo se habló de estos avances, sino también de sus repercusiones en la sociedad.

El alumnado de Bachillerato disfrutó de la intervención de Aurora López, ingeniera e investigadora en innovación social y educativa que recomendó a los alumnos a «mirar a la tecnología sin miedo», y saber utilizarla como «una herramienta» al servicio de la creatividad, el aprendizaje y el bienestar colectivo. «La Inteligencia Artificial no te quitará el trabajo, lo hará alguien que sepa utilizarla», subrayó, insistiendo en la importancia de aprender a convivir con esta tecnología «desde una mirada humana y responsable». Al mismo tiempo, animó a los estudiantes a investigar con criterio, «no se trata de preguntar a una sola fuente, sino de contrastar, analizar y pensar».

También habló Marián García, doctora en Ingeniería Industrial y directora general de I4Life, empresa especializada en el desarrollo de hardware y software, entre otros. Ella destacó la importancia del emprendimiento, pero a través de «equipos multidisciplinares e intergeneracionales», para que el conocimiento «vaya de la mano de la empatía social».

Además, animó a los jóvenes a usar la tecnología como «eje vertebrador» cuando piensen en su futuro profesional, «encontrar una motivación» para se conecte la pasión con el propósito. «Es fácil ir a trabajar un viernes, pero no un lunes», dijo, y la tecnología puede ayudar a ello.

Ambas especialistas volvieron a hablar en la Casa de Cultura este martes, en la segunda parte organizada por Amespa. El ciclo cuenta con una subvención de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, y en los próximos días habrá más sesiones en Gijón, Avilés y Pola de Siero.