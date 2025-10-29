El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El alumnado de Bachillerato del IES Pola de Lena durante una de las charlas E. C.

«La Inteligencia Artificial no te quitará el trabajo, lo hará alguien que sepa utilizarla»

El alumnado de Bachillerato del IES Pola de Lena participa en unos talleres sobre la tecnología y sus nuevos usos

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Lena

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Los avances de las nuevas tecnologías cada vez se notan más y la Inteligencia Artificial se ha convertido en el nuevo protagonista de cara al ... futuro. El ciclo Humanizando la Tecnología, promovido por la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social del Principado de Asturias (AMESPA), explora esta nueva realidad aportando la opinión de expertos. Así, esta semana en el IES Pola de Lena, comenzó con unos talleres en los que no sólo se habló de estos avances, sino también de sus repercusiones en la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  7. 7 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  8. 8 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  9. 9 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La Inteligencia Artificial no te quitará el trabajo, lo hará alguien que sepa utilizarla»

«La Inteligencia Artificial no te quitará el trabajo, lo hará alguien que sepa utilizarla»