¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El alcalde Roberto García (IU) sonríe ante el portavoz socialista Javier Castro, que firma los presupuestos en el mes de enero E. C.

IU de Langreo pide explicaciones del PSOE por hacer público la pérdida de ayudas a quince víctimas de violencia de género

«Asistimos a un ejercicio consciente de oportunismo político más propio de fuerzas de la extrema derecha que de una organización progresista», apostillan desde IU

Marta Varela

langreo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

No corren buenos tiempos para el pacto presupuestario langreano. La dirección de Izquierda Unida, en el gobierno, va a pedir una reunión urgente de la ... comisión de seguimiento del pacto presupuestario para exigir explicaciones al Partido Socialista tras criticar, en un comunicado público, la gestión de quince solicitudes de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género que se entregaron fuera de plazo. Lo hace un día después de que el alcalde langreano Roberto García apostase por el diálogo con los socialistas, sus socios preferentes a la hora de aprobar presupuestos y otras acciones municipales.

