IU de Langreo pide explicaciones del PSOE por hacer público la pérdida de ayudas a quince víctimas de violencia de género

No corren buenos tiempos para el pacto presupuestario langreano. La dirección de Izquierda Unida, en el gobierno, va a pedir una reunión urgente de la ... comisión de seguimiento del pacto presupuestario para exigir explicaciones al Partido Socialista tras criticar, en un comunicado público, la gestión de quince solicitudes de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género que se entregaron fuera de plazo. Lo hace un día después de que el alcalde langreano Roberto García apostase por el diálogo con los socialistas, sus socios preferentes a la hora de aprobar presupuestos y otras acciones municipales.

Desde Izquierda Unida Langreo hicieron público esta mañana «nuestro profundo malestar ante el comunicado emitido por el Partido Socialista con relación a las ayudas a víctimas de violencia de género». «Asistimos a un ejercicio consciente de oportunismo político más propio de fuerzas de la extrema derecha que de una organización progresista», apostillan. «Es innegable la dinámica que busca enfangar el debate público con medias verdades e historias tergiversadas, distorsionando la realidad para obtener beneficios a costa del sufrimiento ajeno, en este caso, el de las mujeres víctimas de violencia de género perceptoras de la ayuda». Una subvención regional de 3.000 euros que debe ser tramitada por las interesadas. Langreo estudia ahora abonarles este importe con fondos propios, mientras investiga lo sucedido.

Apuntan desde IU que «podemos entender que el Partido Socialista necesite lavar su imagen abanderando el feminismo, pero es inadmisible hacerlo instrumentalizando a las víctimas y pretendiendo confundir a la ciudadanía». Recuerda que tras conocer lo sucedido el equipo de gobierno lo está investigando. Lo puso en conocimiento del resto de fuerzas políticas siendo el PSOE quien lo transmitió a la opinión publica, entienden, «en un acto de bajeza política y mala fe que desgasta la confianza en la organización con la que hoy existe un pacto presupuestario».

Remarca el partido en el gobierno langreano que «el Partido Socialista no solo ha sido conocedor de esta situación desde el primer momento, sino que fue el primero en conocer la solución adoptada por el equipo de gobierno para resarcir a las víctimas». Así, en la última reunión mantenida en el marco de la negociación del remanente, la concejal de Hacienda explicó la medida a tomar pidiendo discreción ante el expediente instructor abierto en el Ayuntamiento y por respeto a las mujeres afectadas. «En lugar de optar por lo política y éticamente correcto, la discreción, el Partido Socialista elige el camino de instrumentalizar la violencia machista con intereses partidistas» apuntan.

Desde Izquierda Unida «tenemos claro que no todo vale. Ha sido un acto profundamente irresponsable que tristemente ha puesto en el foco del debate público las ayudas que las mujeres víctimas de violencia de género reciben».

Por último, «queremos destacar que este no es el momento de pedir responsabilidades, pues el expediente instructor aún no está finalizado». «Salir ahora es intolerable porque solo demuestra el poco respeto por la institución y sus procedimientos de instrucción. Valorar este caso antes de un dictamen es tremendamente imprudente, políticamente oportunista y profundamente desleal a la corporación».