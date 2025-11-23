Los langreanos preparan una concentración para apoyar a la Brigada de Salvamento Minero

«Nadie se queda dentro». Con ese compromiso lleva trabajando desde 1912 la Brigada Central de Salvamento Minero. Ahora sus vecinos reinventan el compromiso ... apostando por que «Nadie se va». Esta es la premisa que ha llevado a muchos langreanos a organizarse y concentrarse dentro de unos días delante de la sede de la Brigada, en el pozo Fondón, para mostrarles su apoyo. Pero sobre todo «queremos decir a quien corresponda que no dejaremos que desmantelen la Brigada minera», así se expresaba uno de los organizadores Julio Terente.

La idea es concentrarse este viernes a las seis de la tarde, mientras se interpreta a la gaita el Santa Bárbara Bendita. Terente apunta que «nos dicen que no hay intención de cerrar la brigada, pero sin minas ni mineros tenemos miedo perder el símbolo de las cuencas». Entienden que los brigadistas haya presentado su renuncia «les deben muchas horas extras y no es justo, ellos siempre están en los peores momentos apoyando es hora que les apoyemos», apostillaba Terente. Por eso piden a los vecinos de las cuencas mineras que acudan a mostrar su apoyo a los brigadistas y piden que no haya símbolos políticos es una cosas de sus vecinos, de las personas anónimas que confiamos en ellos«.

Una confianza que crece en cada accidente, como el ocurrido hace unos días en Cangas del Narcea donde rescataron el cuerpo de dos mineros. La operativa de la brigada exige que las instalaciones del pozo Fondón, nunca esté vacía, por lo que cada salida obliga a que otro equipo este en la sede en menos de veinte minutos. Para que este funcionamiento sea correcto se necesitan una veintena de mineros, un número que no se mantiene lo que ayuda a que las miles de horas extra que les adeudan siga creciendo. Un problema laboral complicada que muchos temen que lleve a la desaparición de la brigada.