Langreo acoge las I Jornadas de Cultura Minera, previas a su reconocimiento como Bien de Interés Cultural Inmaterial

. La sede langreana de la Cátedra de la Cultura Minera, en la Casa de La Buelga del distrito de Ciaño, acogió este jueves el ... inicio de las primeras Jornadas de Cultura Minera un primer paso para «ir ampliando los conocimientos sobre la cultura minera y contribuir a las investigaciones de los más jóvenes sobre diferentes aspecto», como destacó en su inicio Jorge Muñiz, director de la cátedra minera.

Un encuentro en el que hay cabida para conocer las representaciones mineras desde campos tan dispares, pero interrelacionados como la música, la pintura, la gastronomía, las enfermedades, las relaciones sociales, la literatura, la escultura, el papel femenino, la fotografía y el propio archivo minero y el patrimonio industrial.

Esta cátedra centrada en «divulgar el conocimiento de la cultura minera» comienza a caminar con muchos proyectos para realizar, así «estamos trabajando para que a mediados del año que viene, comencemos con el expediente para que la Cultura Minera sea reconocida como Bien de Interés Cultural Inmaterial esté listo».

A partir de entonces comenzará una larga travesía administrativa que podrá nutrirse de las diferentes acciones que se vayan diseñando desde la cátedra minera que comenzó su andadura con estas jornadas.

En su inauguración en Ciaño estuvo presente la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, quien manifestó «estas acciones darán contenido a la preservación de la cultura minera desde reconocimiento y conocimiento de nuestro pasado y el análisis del presente». La consejera incidió asimismo en que «es importante que la cátedra comience a caminar».

Unas jornadas que para el alcalde del concejo de Langreo, Roberto García, significan «poner de relieve muchas cosas que hemos vivido durante años, mirar a los ojos a los que entraban a las profundidades de la tierra a ganarse la vida, y a las mujeres que sufrían mucho trabajando desde casa».