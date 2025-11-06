El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Inicio de las primeras Jornadas de Cultura Minera en la Casa de La Buelga, en Ciaño E. C.

Langreo acoge las I Jornadas de Cultura Minera, previas a su reconocimiento como Bien de Interés Cultural Inmaterial

A mediados de 2026 se comenzará a trabajar en el expediente para lograr este esperado reconocimiento.

Marta Varela

Langreo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

. La sede langreana de la Cátedra de la Cultura Minera, en la Casa de La Buelga del distrito de Ciaño, acogió este jueves el ... inicio de las primeras Jornadas de Cultura Minera un primer paso para «ir ampliando los conocimientos sobre la cultura minera y contribuir a las investigaciones de los más jóvenes sobre diferentes aspecto», como destacó en su inicio Jorge Muñiz, director de la cátedra minera.

