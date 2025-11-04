El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso a la zona de La Barraca donde comenzará a nueva senda. M. V.

Langreo afronta la adecuación de la senda peatonal y ciclista La Pipiona, en Ciaño

El presupuesto es de 491.581 euros, y los de 7 kilómetros deberán adecuarse en 5 meses, antes de junio de 2026

Marta Varela

Langreo

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Langreo busca ampliar su oferta de actividades turísticas centrada en el disfrute de la naturaleza. En esta ocasión ha elegido para ello el distrito de ... Ciaño, mostrando su riqueza histórica, natural y etnográfica. El Ayuntamiento licita el proyecto de las obras de mejora del Camino Natural Senda de la Mina La Pipiona. Se trata de un recorrido frontera entre este municipio y el vecino de San Martín del Rey Aurelio, pasando, entre otros, por los pueblos de Pumarín, La Barraca, Los Fornos, Foyeu, Les Cubes y El Carbayal. Una actuación que, en su mayor parte, recorrerá el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. Se trata del primer valle minero de Langreo, ahora agrícola y dependiente mayoritariamente del sector servicios, y se pretende dignificar su pasado gracias a su rico patrimonio industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  3. 3

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  4. 4 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  10. 10 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Langreo afronta la adecuación de la senda peatonal y ciclista La Pipiona, en Ciaño

Langreo afronta la adecuación de la senda peatonal y ciclista La Pipiona, en Ciaño