Langreo afronta la adecuación de la senda peatonal y ciclista La Pipiona, en Ciaño
El presupuesto es de 491.581 euros, y los de 7 kilómetros deberán adecuarse en 5 meses, antes de junio de 2026
Marta Varela
Langreo
Martes, 4 de noviembre 2025, 18:55
Langreo busca ampliar su oferta de actividades turísticas centrada en el disfrute de la naturaleza. En esta ocasión ha elegido para ello el distrito de ... Ciaño, mostrando su riqueza histórica, natural y etnográfica. El Ayuntamiento licita el proyecto de las obras de mejora del Camino Natural Senda de la Mina La Pipiona. Se trata de un recorrido frontera entre este municipio y el vecino de San Martín del Rey Aurelio, pasando, entre otros, por los pueblos de Pumarín, La Barraca, Los Fornos, Foyeu, Les Cubes y El Carbayal. Una actuación que, en su mayor parte, recorrerá el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. Se trata del primer valle minero de Langreo, ahora agrícola y dependiente mayoritariamente del sector servicios, y se pretende dignificar su pasado gracias a su rico patrimonio industrial.
El proyecto recoge la creación de un camino natural señalizado y homologado para uso senderista y cicloturista, con inicio en la zona de La Barraca, que discurre por el fondo del valle del arroyo de Villar hasta el entorno de La Texera, en la sierra de La Espada, donde enlazará con el sendero Vuelta a Ciaño, lo que permitirá hacer un recorrido de ida y vuelta o formar un circuito cerrado con llegada y salida en el mismo punto, pero sin recorrer dos veces ningún tramo. En total, se habilitarán en torno a 6.920 metros por los antiguos caminos agrícolas y de servicio a las primeras minas langreanas. El presupuesto de la licitación asciende a 491.581 euros, que será subvencionado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, no pudiendo ser posterior al 30 de junio del año 2026 para beneficiarse de la subvención europea. Las empresas interesadas en ejecutar esta ruta pueden presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre.
Entre las mejoras a realizar se encuentra la reparación del argayo junto a la cancha deportiva de La Barraca, donde se habilitará un aparcamiento, así como la construcción de una pasarela peatonal para dar inicio y final a esta ruta circular. La senda discurre por un túnel a su paso por el núcleo rural de Foyeu, donde se acometerán mejoras para una mayor seguridad en el tránsito peatonal por el túnel.
