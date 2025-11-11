Langreo licita la gestión de su albergue para 63 perros y 3 gatos

El Ayuntamiento de Langreo sacó la licitación del Servicio integral de recogida, albergue y atención de animales de compañía errantes, mantenimiento de las instalaciones municipales, ... ejecución del programa C.E.R. (Captura, Esterilización y Retorno) y servicio de tratamientos menores de los gatos de colonias felinas en el concejo de Langreo. Una instalación que, según el pliego de licitación, tendrá una capacidad máxima según recomendaciones veterinarias actuales, que queda establecida en 63 perros y 3 gatos. A modo orientativo, la ocupación diaria media del presente año 2025 ha sido de aproximadamente de 40 perros.

El contrato tiene un valor estimado de 1,3 millones de euros para un periodo de dos años (515.000 euros por año). El plazo para la presentación de ofertas a la gestión de este servicio finaliza el 8 de diciembre de 2025. Tiene como objetivo garantizar la adecuada atención y bienestar de los animales de compañía sin dueño o abandonados en el municipio, así como el correcto funcionamiento de las instalaciones destinadas a su cuidado.

Entre las actuaciones contempladas se incluyen: la recogida y albergue de animales de compañía errantes o abandonados; la gestión y mantenimiento de las instalaciones municipales destinadas a este fin; la ejecución del programa C.E.R. para el control ético de las colonias felinas; y la prestación de tratamientos menores a los gatos pertenecientes a dichas colonias. Los adjudicatarios deberán prestar especial atención al mantenimiento de las zonas verdes del albergue en cuanto a su siega para poder disponer de toda la parcela operativa para el paseo diario de los animales.

Además, la empresa contratada deberá hacerse cargo de los animales presentes en las instalaciones municipales en el momento de la firma del contrato. Los animales acogidos en las instalaciones municipales a 30 de junio de 2025 eran 45.

En los últimos ocho años, la gestión del albergue ha corrido a cargo de la firma Dog Harmony, que podrá optar al nuevo contrato. Su misión era tanto ocuparse de la recogida de animales como de la gestión de las instalaciones. Trabajos que desarrolla desde 2017 cuando sustituyó a la fundación Amigos del perro, que había gestionada las instalaciones langreanas durante 17 años. Su rechazo a continuar se debió a problemas económicos. El albergue langreano es el único servicio de estas características existente en el valle del Nalón.