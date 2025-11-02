El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajos para sustituir las luminarias. E. C.

Laviana mejora el paseo a orillas del Nalón entre La Coaña y el puente La Sota

Se habilitarán 35 zonas de descanso con bancos y papeleras. El coste de la actuación es de 70.000 euros

M. Varela

Laviana

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:46

Dentro del plan general para la mejora de los espacios públicos en Laviana, han comenzado las obras de mejora de la senda peatonal a ... orillas del río Nalón, entre La Coaña y el Puente La Sota.

