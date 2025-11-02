Laviana mejora el paseo a orillas del Nalón entre La Coaña y el puente La Sota

Dentro del plan general para la mejora de los espacios públicos en Laviana, han comenzado las obras de mejora de la senda peatonal a ... orillas del río Nalón, entre La Coaña y el Puente La Sota.

Para que todo este espacio sea atractivo tanto para los que pasean como para los que lo usan de forma turística, se dará un paso más con la adecuación de 35 zonas de descanso, sobre plancha de hormigón que albergarán tanto bancos como papeleras. 50 bancos Ecocity y otras tantas papeleras, también fabricadas con polímeros reciclados, completarán la remodelación de esta senda.

Este plan de mejora tendrá dos fases. Por una parte, la que ya ha dado comienzo, donde se renovarán las luminarias y se inspeccionará toda la infraestructura eléctrica y, la otra, un nuevo mobiliario urbano, adaptado a esta zona que garantice su durabilidad. En cuanto a la renovación de la iluminación, la antigüedad de las estructuras y dar paso a un uso de la energía más eficiente han sido determinantes para iniciar estas obras de mejora y habilitar un alumbrado con las cualidades de iluminación necesarias para dar respuesta a las exigencias actuales, al mismo tiempo que vaya en concordancia con el entorno y ahorro de energía.

Después de analizar los factores mencionados y de deducir las condiciones básicas del alumbrado, se ha optado por la utilización de luminarias led por su alto rendimiento lumínico y su gran ahorro energético.

En esta zona, existen 66 luminarias ornamentales tipo globo esférico con lámpara de halogenuros de 100 W que se encuentran distribuidas a lo largo de esta senda de forma unilateral y con unas inter distancias medias de 30 metros, colocadas dichas luminarias en columnas galvanizadas de 5 metros de altura.

El estado de conservación de las columnas es bueno, por lo que se aprovecharán estas infraestructuras, pero no así, el de las luminarias, en la mayoría de los casos, la conservación no estable, sobre todo en algunas de ellas que presentan suciedad, empañamientos y verdín, todo ello como consecuencia de haber alcanzado el final de su vida útil.

Además, la repartición de la luz actual supone casos de contaminación lumínica y una temperatura de color demasiado fría que es inapropiada para la zona de esparcimiento y relax que pretende esta senda. Por ello, en esas columnas existentes, se desmontarán las luminarias ornamentales tipo globo esférico para la colocación de 66 nuevas luminarias con la última tecnología en led de potencia 25 W para una temperatura de color cálida, apropiada al entorno, de 2200-3000K.

Además de sustituir las luminarias, se procederá a la revisión de cada una de las columnas metálicas y adecuación del cuadro eléctrico existente a la nueva tecnología led instalada. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Laviana, apuesta por el mobiliario urbano procedente del reciclaje. Hace cinco años ya se colocaron y renovaron más de 100 bancos de dicho material que ha dado un gran resultado tanto por su durabilidad como por su falta de mantenimientos.

El coste de esta inversión asciende a cerca de los 70.000 euros.