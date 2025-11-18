Lena se une para impedir el cierre de su última escuela rural, en el pueblo de Zurea

El concejo de Lena se unió este martes sin fisuras para dejar claro que su última escuela rural, la del núcleo de Zurea no ... se cierra. En la actualidad, tras la presión de la comunidad educativa para que se reparasen unos desperfectos importantes y su negativa a que los ocho alumnos acudiesen al centro, el Principado decidió clausurar el edificio a la espera de acometer unas obras comprometidas desde hace meses. La respuesta del AMPA del Centro Rural Agrupado Huerna-Pajares (con sede en Campomanes) fue iniciar una huelga hasta que haya una solución y los alumnos de Zurea no tengan que desplazarse. De los 87 alumnos de este CRA lenenses tan sólo 5 acudieron a las alumnas. El resto junto a sus padre se reunieron al medio día en el exterior del centro para exigir, primero la reparación del edifico de Zurea y segundo la cubierta del patio del centro de Campomanes.

Numerosas pancartas, y más de un centenar de vecinos exigiendo estos compromisos comenzaron a recorrer la localidad. Durante el recorrido se produjo un simbólico corte de la N-630 que duró unos minutos, sin causar grandes trastornos a la circulación. Corte que sirvió para confirmar que la huelga continuará hasta que no se les confirme que la escuela de Zurea no se cerrará. Un compromiso que quieren que esté «por escrito, y con fechas y planes concretos», explicaron los padres de los alumnos. A los gritos de 'Zurea no se cierra' y 'Campomanes Pabellón' inundaron las calles de Campomanes, son las reclamaciones que la comunidad educativo dirige tanto a la Consejería de Educación del Principado como al Ayuntamiento de Lena. Movilización que no se descarta se repita en los próximos días.

Desde el AMPA, su presidenta Nadia González apuntaba que «el apoyo de las familias es casi total, todos somos conscientes de los años de peticiones. No se puede presumir de la zona rural cuando estamos totalmente abandonados y así lo demuestran con la escuela de Zurea sin acometer las necesarias mejoras, y con la espera de más de 20 años por un pabellón cerrado para la escuela de Campomanes». Y recordó como los alumnos no pueden salir al patio cuando llueve, ni hacer festivales, ni gimnasia de una forma digna.

Leticia González, es la madre de dos alumnos que hasta este lunes acudían a clase a Zurea, apunta que «fuimos los padres quienes les dejamos de llevar a clase por el mal estado del centro, y así seguiremos hasta tener algo en firme». Sus peticiones son claras que «nos reubiquen a los niños mientras hagan las obras y que nos den plazos reales. No vamos a admitir un cierre definitivo de al escuela con futuro, con muchos niños pequeños y otros apunto de entrar»

Todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento lenense apoyaron a los padres, dejando claro que van a estar a su lado y que lo principal es evitar el cierre de esta escuela. La alcaldesa de IU Gemma Álvarez fue tajante «no vamos a permitir que se cierre la escuela de Zurea», y recordó que desde el Consistorio se lleva más de una década reclamando tanto una solución para Zurea y que se construya un pabellón techado en el centro educativo de Campomanes. Este miércoles se reunirá con la consejera de Educación para buscar soluciones. El portavoz popular Fernando Secades matizó que «llevamos más de 17 años que llevamos pidiendo una cubierta para Campomanes y la respuesta fue poner un toldo. Y en Zurea el Principado lo tiene descuidado y ahora se necesitan ya esas mejoras. Unas obras que no llegan».

Mientras, desde Compromisu por L.lena su portavoz Gelos López incidió en que «se llegó a esta situación por la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Lena y el Principado». A su lado el diputado de Somos Asturies Xune Elipe que recordó que «el despoblamiento de las zonas rurales es evidente y sino mantenemos escuelas como las de Zurea es imprescindible». Su intención es que en las enmiendas que presentaran al presupuesto se incluya dos partidas una para reparar el edifico de Zurea y la otra para un pabellón techado en Campomanes

Desde el PSOE, su portavoz Javier Fernández remarcó que «esta situación viene derivada de la falta de mantenimiento municipal que dwrivó en problemas graves que repercuten en el Principado»