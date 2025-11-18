El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La comunidad educativa de Campomanes cerrando durante unos minutos la N-630 M. V.

Lena se une para impedir el cierre de su última escuela rural, en el pueblo de Zurea

La alcaldesa se reúne este miércoles con la consejera de Educación para buscar una solución al cierre provisional del centro educativo debido a sus des

Marta Varela

Campomanes (Lena)

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:22

El concejo de Lena se unió este martes sin fisuras para dejar claro que su última escuela rural, la del núcleo de Zurea no ... se cierra. En la actualidad, tras la presión de la comunidad educativa para que se reparasen unos desperfectos importantes y su negativa a que los ocho alumnos acudiesen al centro, el Principado decidió clausurar el edificio a la espera de acometer unas obras comprometidas desde hace meses. La respuesta del AMPA del Centro Rural Agrupado Huerna-Pajares (con sede en Campomanes) fue iniciar una huelga hasta que haya una solución y los alumnos de Zurea no tengan que desplazarse. De los 87 alumnos de este CRA lenenses tan sólo 5 acudieron a las alumnas. El resto junto a sus padre se reunieron al medio día en el exterior del centro para exigir, primero la reparación del edifico de Zurea y segundo la cubierta del patio del centro de Campomanes.

