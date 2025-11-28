El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller El edil del PSOE Pablo González Afonso, vecino de la localidad allerana, se encuentra con el animal y logra espantarlo

«La verdad que fue tremendo». Lo relata Pablo González Afonso, que es vecino de Felechosa, además de concejal de PSOE en Aller. Fue el pasado miércoles, temprano (sobre las ocho menos veinte), cuando desde su casa escuchaba ladridos y berridos de ovejas. «Pensé que era un perro que no paraba de rondar por la zona y me decidí a salir de casa para espantarlo». Pero se encontró de bruces con un lobo. «Cada vez se acercan más a las poblaciones, aunque no deja de ser algo raro», explicaba. Salió de su casa con la linterna del móvil y gritó al animal: «¡Venga! ¡Venga!». Y fue cuando huyó del lugar.

Logró sacar una foto del cánido. «Creemos que se trata de una hembra y que estaba desorientada o enferma». También hay vecinos que relatan haber visto a un animal similar rondando por la población. «Ya ha pasado en más ocasiones, pero no deja de ser algo poco habitual», señalaba González.

