Zona industrial de Valnalón, donde se identifican los malos olores. Román

Los malos olores de La Felguera proceden del entorno industrial de Valnalón, según las primeras conclusiones

Los olfateadores clasificaron los olores en tres categorías: residuos plásticos, aguas residuales y otros (naturales o urbanos). Un 8% de los olores detectados son de residuos plásticos

Marta Varela

Langreo

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:05

Comenta

Existían pocas dudas. Vecinos y Ayuntamiento de Langreo situaban el origen de los malos olores que sufre desde hace años La Felguera en la ... zona industrial de Valnalón, sin descartar otras zonas cercanas. Ahora se conoce que las primeras apreciaciones de los olfateadores contratados por el consistorio coinciden con esta percepción vecinal. Si bien, se debe esperar al informe final que, según las previsiones del Consistorio, les será entregado en unas semanas. Una espera que no está exenta de los habituales y molestos olores que continúan indignando a los langreanos que reclaman una pronta solución.

