Los malos olores de La Felguera proceden del entorno industrial de Valnalón, según las primeras conclusiones

Existían pocas dudas. Vecinos y Ayuntamiento de Langreo situaban el origen de los malos olores que sufre desde hace años La Felguera en la ... zona industrial de Valnalón, sin descartar otras zonas cercanas. Ahora se conoce que las primeras apreciaciones de los olfateadores contratados por el consistorio coinciden con esta percepción vecinal. Si bien, se debe esperar al informe final que, según las previsiones del Consistorio, les será entregado en unas semanas. Una espera que no está exenta de los habituales y molestos olores que continúan indignando a los langreanos que reclaman una pronta solución.

Mientras se espera por el documento final, que permitirá al Ayuntamiento de Langreo actuar para buscar una solución a este grave problema, los expertos adelantan que el olor está «limitado y localizado, en puntos concretos próximos a actividades industriales», siendo la de Valnalón una de ellas. Precisamente la cercanía de dichas naves industriales, en activo, al centro urbano felguerino centra una de las quejas vecinales. Muchos langreanos no entienden, y así lo manifestaron en la masiva cocentración realizada este jueves, por qué «se ha permitido poner una empresa junto a nuestras casas», apuntaban Gregorio Sánchez.

Los trabajos de los expertos se desarrollaron entre abril y julio de 2025. Se realizaron en distintos registros horarios a lo largo del día, más de un centenar de mediciones, recorriendo las calles felguerinas donde los vecinos aseguraban que se percibían los malos olores, pero también otros puntos para constatar que no había tal olor. Un trabajo que separó los malos olores en tres categorías: residuos plásticos, que suponen un 8% de los detectados, las aguas residuales cuyo olor supuso un 2,7% y otros naturales o urbanos, como residuos de comida y, que son los más habituales con un 35,7%.

Cabe resaltar en dicho informe la coincidencia en las apreciaciones de la aparición del olor a residuos plásticos con las quejas vecinales, es decir, que aparecen desde última hora de la tarde hasta la primera de la mañana, desapareciendo en el tramo central del día. Coincide también este documento preliminar que este molesto olor se concentra los barrios más cercanos a Valnalón.