Los mayores de Felechosa verbalizan su memoria para mejorar su vida social

Una pequeña caja de cartón con un nombre no parece decir nada. Pero para las personas que están detrás de ese nombre encierra toda una ... vida. Son sus cajas de la memoria, que han ido construyendo en la residencia del Montepío de Felechosa donde ahora viven. Ángel Fernández, natural de Urbiés, en Mieres, fue ferroviario y, tras dibujar una de las locomotoras que condujo durante años, contó interesantes vivencias de aquella época, desembocando en su malestar con algunos compañeros por el trato que le dieron a la primera mujer maquinista. Veneranda Fernández es natural de Felechosa, estuvo años en Suiza y volvió a su tierra para hacerse empresaria junto a su familia.

Los dos son residentes de la residencia del Montepío, en Aller, y han participado en una iniciativa para estimular la memoria. Al igual que Elsa García, natural de Llanos, maestra de profesión y que, como reconoció, era «soltera por no querer aguantar a un hombre». Y como María Rosa Alonso, que dijo: «en Año Nuevo cumplo 94 años», y que experimentó cómo sus recuerdos se intensifican cuando le dicen la palabra «pianola»: se traslada al bar de su pueblo, aquel en el que «mi amiga y yo metíamos una perrona, dábamos a la manivela y bailábamos. Lo hacíamos muy bien».

Entre los cuatro suman 369 años y un número ilimitado de historias que ahora disfrutan contando gracias a las cajas de la memoria.

Cuatro historias narradas por sus protagonistas que forman parte de la iniciativa puesta en marcha por el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC). Se trata del proyecto Arte, Memoria y Cuidados en Comunidad en el que participan diez residentes del geriátrico de La Minería en la localidad allerana de Felechosa.

El proyecto permitió a los participantes, durante tres jornadas, plasmar sus recuerdos, pensamientos y opiniones a través del arte. Llenaron dibujos de colores que para ellos plasmaban sus recuerdos.

La artista Lucía Falcón es la responsable de la iniciativa e incide en que «a través del arte, dibujando y coloreando, logran contar sus buenos recuerdos: las cosas positivas que en ocasiones cuesta recordar». Algo muy importante, como explicó la psicóloga del centro allerano Montse Álvarez, que condujo junto a Falcón esta iniciativa y que destacó que «han compartido recuerdos que no expresaban, generando un entorno seguro que se traduce en una mayor autoestima y más participación social».

Almudena Cueto, responsable de la Oficina CECOEC, recalcó la capacidad de este proyecto para recopilar los recuerdos de las personas residentes y «su opinión sobre los cuidados que reciben y lo que necesitan». «La innovación no solo es tecnología, también en cómo tratamos a las personas»