El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ángel Fernández, de Urbiés, y Veneranda Fernández, de Felechosa. Marta Varela

Los mayores de Felechosa verbalizan su memoria para mejorar su vida social

La residencia del Montepío acoge el proyecto de Cajas de la Memoria, de CECOEC, que aúna recuerdos y arte

Marta Varela

Felechosa(Aller)

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Una pequeña caja de cartón con un nombre no parece decir nada. Pero para las personas que están detrás de ese nombre encierra toda una ... vida. Son sus cajas de la memoria, que han ido construyendo en la residencia del Montepío de Felechosa donde ahora viven. Ángel Fernández, natural de Urbiés, en Mieres, fue ferroviario y, tras dibujar una de las locomotoras que condujo durante años, contó interesantes vivencias de aquella época, desembocando en su malestar con algunos compañeros por el trato que le dieron a la primera mujer maquinista. Veneranda Fernández es natural de Felechosa, estuvo años en Suiza y volvió a su tierra para hacerse empresaria junto a su familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  7. 7 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los mayores de Felechosa verbalizan su memoria para mejorar su vida social

Los mayores de Felechosa verbalizan su memoria para mejorar su vida social