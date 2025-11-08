Los mejores nabos los guisa un allerano afincado en Sotrondio

La localidad samartiniega de Sotrondio se encuentra inmersa en la festividad del patrón del municipio San Martín de Tours. Entre las numerosas actividades destacan las ... Jornadas Gastronómicas de los Nabos que cada año hacen revivir a la hostelería del concejo.

Un evento culinario que en cada edición se abre a las cocineras no profesionales para elegir a los mejores nabos cocinados en casa. Un jurado experto se enfrentó en esta ocasión a ocho elaboraciones. Tras dar buena cuenta de todas ellas, ya que apuntaron que la calidad de las elaboraciones ha sido muy alta, resultó ganador el plato presentado por Andrés Huerta, un allerano afincado en Sotrondio que era la primera vez que se presentaba. ¿Su secreto? «Hacerle caso a mi suegra, que es la que me enseñó a hacerlos con mucha paciencia y una buena dosis de cariño».

La misma paciencia que han tenido las otras dos ganadoras, ambas asiduas a participar en el concurso. En segundo lugar quedó Mónica Granda, de la Sidrería Pachín, que explicó que «no hay que tener prisa». «Deben cocer muchas horas y sobre todo acompañar los nabos del mejor compango que al final es el que les imprime el sabor», detalló.

La sotrondina Olvido García, 'la nena', completo la nómina de ganadores de este año. Desde pequeña vivió en su casa como se cocinaban el pote de nabos cada otoño, una tradición que ella y su hermana mantienen. Y a juzgar por la deliberación del jurado lo hacen bien, ya que el sabor de su plato y la contundencia del compango convenció a los tres miembros del jurado

Desde la organización se anima a todas las cocineras del valle del Nalón a que presenten su plato de nabos en ediciones venideras en aras de conservar la tradición de elaborar este plato.

El acto solidario de la jornada lo protagonizó, la segunda clasificada. Granda es habitual en este concurso y en un acto de reconocimiento a la organización de los festejos hizo entrega del cheque con la cuantía económica que le correspondía «para ayudarlos porque trabajan mucho para que no se pierda la fiesta», manifestó.

Una fiesta que cada año hace que los restaurantes de la localidad y del concejo pongan el cartel de completo, sobre todo a la hora de la comida. Muchos grupos de amigos se reúnen en torno a uno de los platos tradicionales de la cocina asturiana

Este domingo y el lunes que es festivo en la capital del concejo y en Blimea todavía es posible disfrutar de un menú tradicional compuesto por pote de nabos, ración de callos, postre, mayoritariamente, casadielles, y bebida que se podrá degustar en una decena de restaurantes y sidrerías de la localidad y alrededores. El precio oscila entre los 30 y los 35 euros.