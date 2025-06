Mieres, listo para celebrar el día grande de San Xuan

PUBLIRREPORTAJE Jueves, 19 de junio 2025, 08:04 Compartir

San Xuan 2025 encara su máximo apogeo este fin de semana en Mieres. Tras una intensa semana de actividades, el concejo se prepara para disfutar de la traca final, con los momentos más esperados de la fiesta.

Para empezar, el cartel musical de hoy promete una noche inolvidable en el Pozu Barreo, donde a partir de las 21 horas, actuarán Me Fritos and the Gimme Cheetos, Blast Open y, como plato fuerte, Soziedad Alkohólika en uno de los conciertos más potentes de esta edición.

Para quienes prefieran otros ritmos, la noche también contará con la Orquesta Tekila en el Parque Xovellanos, a partir de las 23:00 horas, en un ambiente más festivo y familiar. La oferta cultural se completa con actuaciones de magia, DJ's, concursos fotográficos y actividades infantiles durante toda la jornada.

Mañana, sábado, 21 la programación continúa para todos los públicos. Desde el tradicional Concurso de Entibadores a las 18:00 horas en Vega de Arriba, hasta espectáculos para los más pequeños como Sueña, de Mireia Miracle Company, a las 17 horas en el Parque Aníbal Vázquez. La música volverá a ser protagonista con Marisa Valle Roso a las 23:30 horas en el Parque Xovellanos, precedida por el pasacalles «Herrantes» Troula, y seguida de la actuación de la orquesta La Última Legión para rematar la noche.

El domingo 22 la jornada comenzará con el tradicional reparto del bollu en la plaza de Requexu, a las 12 horas. El pasacalles, la fiesta de la espuma, la gala de ritmos y la verbena con la Orquesta Tattoo, a las 20 horas en el Parque Xovellanos, serán el anticipo perfecto para la noche de San Xuan, el lunes 23 de junio.

Ese día, Mieres se convierte en epicentro del folclore asturiano con el enrame de las fuentes, los bailes tradicionales por las calles del centro y el esperado momento en que todo el pueblo se une en la danza prima, justo antes de los fuegos artificiales, a las 23:10 horas.

La foguera San Xuan, a las 00.00 horas en el Ayuntamiento, estará amenizada por el Grupo folclórico Prau Llerón. Y ya entrada la madrugada, Camela pondrá banda sonora a la noche más mágica del año, a las 01:00 horas, en el Parque Xovellanos.

El martes 24, habrá sesión vermut y una arrozada popular, además de sobremesa con baile en la placina San Pedro. El concierto «Sólo», el nuevo proyecto del cantautor Alfredo González, pondrá el broche final a la fiesta a las 19 horas en el parque Xovellanos.

Mieres reafirma así su papel como uno de los grandes referentes de San Xuan en Asturias.

