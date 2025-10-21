El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El gran mural a la entrada de Mieres promocionando la plaza de Requejo E. C.

Mieres promociona la plaza de Requejo con un gran mural

La obra, realizada por Dolky, ha costado unos 15.000 euros y retrata al icónico escanciador de la plaza

Marta Varela

Mieres

Martes, 21 de octubre 2025, 20:03

Comenta

El escanciador de la plaza de Requejo, una de las imágenes más simbólicas y conocidas de Mieres, es protagonista del nuevo gran mural en ... la pared del edificio de la entrada norte al casco urbano. De esta manera, Mieres promociona en esta entrada a la villa desde la autopista A-66, Requejo, una de las plazas sidreras más icónicas de Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  7. 7 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  8. 8 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mieres promociona la plaza de Requejo con un gran mural

Mieres promociona la plaza de Requejo con un gran mural