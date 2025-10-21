Mieres promociona la plaza de Requejo con un gran mural

El escanciador de la plaza de Requejo, una de las imágenes más simbólicas y conocidas de Mieres, es protagonista del nuevo gran mural en ... la pared del edificio de la entrada norte al casco urbano. De esta manera, Mieres promociona en esta entrada a la villa desde la autopista A-66, Requejo, una de las plazas sidreras más icónicas de Asturias.

El escanciador, a gran tamaño, y el lema 'Mieres va prestate' dan así la bienvenida a quienes entran en el casco urbano desde la autopista.

El Ayuntamiento ha invertido 15.000 euros en esta iniciativa que ha permitido mejorar la imagen que se da a la entrada al casco urbano y aprovechar este espacio para la promoción turística del concejo. Antes de poner en marcha esta iniciativa se han mantenido reuniones con el movimiento social, los vecinos y vecinas de la zona y la propiedad del edificio para valorar propuestas para este nuevo gran mural que ya es una realidad.

Esta obra –firmada por Dolky– se suma a otras como el mural de 'Las 6 de La Suiza', otro inspirado en una fotografía de 1954 de público en la tradicional representación de títeres Chacolí en las fiestas de San Xuan y uno más entre las calles Carreño Miranda y Doce de Octubre, además del lema Somos presente en el aparcamiento del Sinagua.