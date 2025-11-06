La Montaña Central contará con siete millones para impulsar proyectos hasta 2027

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria movilizará 6.954.100 euros de fondos Leader hasta 2027 para el desarrollo económico de la Montaña ... Central. Este grupo de acción local está formado por los concejos de Morcín, Ribera de Arriba y Riosa, además de las zonas rurales de Aller, Lena y Mieres.

El consejero, Marcelino Marcos, acudió este jueves a conocer tres proyectos financiados a través de esta línea europea: un centro tecnológico de emprendimiento e innovación, un obrador de confitería y heladería y una explotación agrícola dedicada al cultivo de fresas.

Durante la visita, el consejero ha valorado el trabajo realizado por el grupo, que durante sus 25 años de trayectoria «ha gestionado 464 proyectos que han recibido 30,7 millones en ayudas. Estos fondos han generado una inversión global de 50 millones». Además, las iniciativas financiadas «han creado 522 empleos y han ayudado a mantener otros 323». Marcos también ha recordado que el grupo operativo de la zona ha gestionado por ahora 49 tiques rurales y está pendiente de resolver otros 17 expedientes de la última convocatoria.

Este grupo de acción local destaca por su capacidad para vertebrar una comarca periurbana de alto potencial agroindustrial, especialmente en ámbitos como la chacinería, la panadería, la repostería o la elaboración de harinas. Y cuenta con un potente tejido asociativo y un sector turístico de calidad. El Principado destina el 25% de los fondos Leader al desarrollo rural, triplicando la media nacional (8%) y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea.