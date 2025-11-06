El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcelino Niño, en el centro de la imagen junto a representantes de los concejos de la Montaña Central. E. C.

La Montaña Central contará con siete millones para impulsar proyectos hasta 2027

Estas ayudas, financiadas con Fondos Leader, beneficiarán a Morcín, Ribera de Arriba y Riosa y a las zonas rurales de Aller, Lena y Mieres.

Marta Varela

Morcín

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:17

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria movilizará 6.954.100 euros de fondos Leader hasta 2027 para el desarrollo económico de la Montaña ... Central. Este grupo de acción local está formado por los concejos de Morcín, Ribera de Arriba y Riosa, además de las zonas rurales de Aller, Lena y Mieres.

