Un motorista, cazado a 102 kilómetros por hora en el centro urbano de Mieres
Los controles preventivos de radar en la zona, responden a la solicitud que la Asociación de Vecinos de Oñón realizó en su día alertando de las altas velocidades que observaban
Marta Varela
Mieres
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:45
La Policía Local de Mieres, a través del cinemómetro láser captó el 3 de noviembre, a las 17.39 de la tarde una motocicleta Honda ... CB500x, circulando a 102 kilómetros por hora a la altura del número 83 de la calle Oñón cuando esta circulaba en sentido sur-norte por la citada vía. Una zona urbana donde la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora. Al conductor se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial, ya que sobrepasa en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad en casco urbano.
Los controles preventivos de radar en la zona, responden a la solicitud que la Asociación de Vecinos de Oñón realizó en su día alertando de las altas velocidades que observaban en la zona, y haciendo especial referencia a la proximidad del paso de peatones que conecta Arroxo con el Batán, altamente frecuentado por peatones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión