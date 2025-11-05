El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cruce de la calle Oñón y la carretera a Santo Emiliano E. C.

Un motorista, cazado a 102 kilómetros por hora en el centro urbano de Mieres

Los controles preventivos de radar en la zona, responden a la solicitud que la Asociación de Vecinos de Oñón realizó en su día alertando de las altas velocidades que observaban

Marta Varela

Mieres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:45

La Policía Local de Mieres, a través del cinemómetro láser captó el 3 de noviembre, a las 17.39 de la tarde una motocicleta Honda ... CB500x, circulando a 102 kilómetros por hora a la altura del número 83 de la calle Oñón cuando esta circulaba en sentido sur-norte por la citada vía. Una zona urbana donde la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora. Al conductor se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial, ya que sobrepasa en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad en casco urbano.

