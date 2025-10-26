El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona donde tuvo lugar el altercado entre el fallecido y otro joven, vecino también de Barredos; abajo a la derecha, la víctima. E. C.

La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza

Cristino Prendes Iglesias, de 65 años, fallecía en su domicilio de Laviana horas después de ser golpeado en plena calle

Marta Varela
Olaya Suárez

Marta Varela y Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:26

Ya hay resultado de la autopsia de Cristino Prendes Iglesias, el hombre de 65 años que falleció en la mañana del sábado en su domicilio de Barredos, en Laviana, horas después de recibir una paliza en plena calle por parte de otro vecino.

Testigos apuntaron que Prendes estaba charlando con un joven portugués, de unos 26 años, que vive desde hace varios meses en la zona de la iglesia de Barredos y que ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Algo desató un enfrentamiento entre ambos, cerca de un bar de la localidad, que terminó con el joven golpeando a Cristino Prendes y, según testigos de lo sucedido, este acabó en el suelo, «donde el joven le propinó varias patadas». Otros afirmaron que incluso «llegó a darle con un palo». Se desplazó a su domicilio por su propio pie acompañado de un familiar tras recibir esos golpes, pero este sábado falleció allí, en su casa.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le ha realizado la autopsia, que finalmente ha determinado que su muerte fue violenta y, por tanto, consecuencia de los golpes recibidos. La investigación para esclarecer lo sucedido corre a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Varios efectivos de la Guardia Civil se desplazaron este sábado a Barredos, al lugar donde ocurrió el incidente, y han estado recabando testimonios de vecinos y testigos presenciales de la discusión y agresión para la investigación que busca esclarecer los hechos.

