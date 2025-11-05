El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen exterior de la entrada principal al Museo de la Siderurgia de Langreo Román

El Museo de la Siderurgia de Langreo no será ampliado, sólo se harán obras de mejora

El patronato del recinto aprueba el proyecto diseñado por la Mancomunidad del Valle del Nalón para mejorar la instalación

Marta Varela

Langreo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

El gran refrigerante del área empresarial langreana de Valnalón abría sus puertas como centro de recepción del Museo de la Siderurgia (Musi) de Asturias en ... septiembre de 2006. Desde sus inicios, los problemas para posicionarse como un referente turístico fueron habituales. Desde el escaso apoyo institucional hasta el lento aumento de visitantes, muchos pusieron sus ojos en su ampliación. Dieciocho años después, en 2024, se veía probable que esa ampliación pudiera acometerse recuperando las antiguas naves anexas gracias a 835.000 euros destinados al equipamiento dentro del marco del plan de sostenibilidad turística del valle del Nalón, financiado, en total, con 3,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

