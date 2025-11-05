El Museo de la Siderurgia de Langreo no será ampliado, sólo se harán obras de mejora

El gran refrigerante del área empresarial langreana de Valnalón abría sus puertas como centro de recepción del Museo de la Siderurgia (Musi) de Asturias en ... septiembre de 2006. Desde sus inicios, los problemas para posicionarse como un referente turístico fueron habituales. Desde el escaso apoyo institucional hasta el lento aumento de visitantes, muchos pusieron sus ojos en su ampliación. Dieciocho años después, en 2024, se veía probable que esa ampliación pudiera acometerse recuperando las antiguas naves anexas gracias a 835.000 euros destinados al equipamiento dentro del marco del plan de sostenibilidad turística del valle del Nalón, financiado, en total, con 3,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Un proyecto general impulsado por la Mancomunidad de la comarca con el que se realizarán hasta 24 actuaciones ligadas al sector turístico de la comarca. Estas deberán ejecutarse antes de mediados de 2027 y están estructuradas en cuatro ejes estratégicos: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y fortalecimiento de la competitividad. El plan cuenta con financiación de fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Programa de Transformación y Resiliencia.

El único proyecto que maneja la Mancomunidad para Langreo es una batería de reparaciones en el museo siderúrgico. Ya cuenta con la aprobación del patronato de este equipamiento y se trata de un proyecto de mejora de las actuales instalaciones. En principio, servirá para pintar el refrigerante y acometer mejoras, como renovar el cierre exterior, eliminar goteras existentes en el lucernario, pintar y adecuar el semisótano. Esto implica ejecutar los trabajos de mantenimiento que los anteriores gobiernos no acometieron y que se han convertido en un gran problema para la instalación cultural. La redacción del proyecto de dichos trabajos salió a licitación el pasado mes de junio. Dos meses después, por valor de 31.457 euros, apenas 660 euros menos que el presupuesto de licitación, se adjudicaron a la única empresa interesada: la pyme asturiana Runitek Ingenieros S. L.

Generar atractivo

Las previsiones para la instalación felguerina pasaban por recuperar edificios cercanos para ampliar el actual espacio expositivo y hacerlo más atractivo para los futuros visitantes, e incluso colocar en el entorno dos máquinas que llevan años restauradas y almacenadas en una de las antiguas naves de Metalsa, muy cerca del refrigerante. Este último aspecto sí se contempla en el actual proyecto. Así se indica que «una vez el recinto esté cerrado, además de atajar los actuales problemas de vandalismo, se procederá al traslado y exposición exterior de las antiguas locomotoras Pedro Duro I, Pedro Duro II, DF 607, FM 307 y la grúa de vapor Leona». Esta exposición al aire libre se realizará tras ejecutar el cierre perimetral «mediante vallado exterior con estructuras de acero» que vayan «acordes a la arquitectura industrial del entorno», junto a la dotación de un sistema de control de accesos a las instalaciones museísticas y al espacio destinado al Musi.

Sin duda, la principal parte de la mejora se centrará en «la reparación mediante trabajos en altura de daños estructurales, limpieza, pintura y recreación artística de la parte superior de la torre de refrigeración», que, como se reconoce, «es una espléndida y original intervención llevada a cabo en 2004, que ya presenta un deterioro importante y que es todo un icono visual de Langreo y del turismo industrial en Asturias».

La cuarta actuación se centrará en el acondicionamiento de la actual planta semisótano de la torre, creada en su día como zona polivalente, con trabajos de impermeabilización, instalación de sistemas de ventilación y aislamiento acústico para su adecuación como nuevo espacio museístico permanente destinado a albergar fondos y colecciones museográficas.