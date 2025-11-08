Las obras del campo de fútbol de Ujo, a punto de comenzar

El campo de fútbol de Ujo mejorará sus condiciones. El Ayuntamiento de Mieres acaba de adjudicar las obras de adecuación de estas instalaciones deportivas, ... un proyecto que costará más de 212.000 euros. Las obras comenzarán en las próximas semanas,

La concejalía de Deportes, que encabeza César Menéndez, detalla que estos trabajos incluyen la instalación de un césped renovado de última generación. Además, el proyecto prevé la mejora del cierre perimetral de red detrás de las porterías de fútbol 11, la sustitución de esas porterías y de los cañones de los sistemas de riego, que ahora están en superficie y pasarán a ser soterrado, «evitando así riesgos y cumpliendo la normativa vigente».

La sustitución de los banquillos, la reparación de la cimentación de las porterías de fútbol 7 para asegurar su movilidad y funcionalidad, la creación de una rampa para mejorar la accesibilidad o la ampliación del espacio de entrada a los vestuarios son otras de las obras que se llevarán a cabo. Las actuaciones además también se centrarán en reparar el mecanismo automático de riego y en reimpermeabilizar la cubierta.

Se trata, explican en el Ayuntamiento de Mieres, de un proyecto integral, que permitirá dar respuesta a las necesidades de los usuarios campo de fútbol municipal.

Esta actuación forma parte del plan de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo, con un presupuesto de cinco millones de euros. Se incluyen dentro de esta iniciativa mejoras como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón. También la reciente apertura de las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas y la mejora del campo de fútbol Hermanos Antuña o de Turón, todas ellas ya finalizadas.