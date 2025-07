Unos operarios municipales de Laviana derriban una farola con la máquina barredora Afortunadamente en el momento del accidente no pasaba ningún peatón por la zona

Marta Varela Pola de Laviana Miércoles, 23 de julio 2025, 12:55

Susto en el centro de Pola de Laviana. A primera hora de la mañana de este miércoles operarios municipales que se encontraban manejando una máquina barredora, de gran tamaño, sufrieron una accidente y chocaron con una de las farolas de esta céntrica zona peatonal derribándola al instante.

La fortuna quiso que en ese momento no hubiese ninguna persona paseando por el lugar, por lo que no hubo que lamentar heridos. Los vecinos apuntan que se tuvo mucha suerte, ya que «esa plaza suele estar todo el día llena de gente con niños jugando, personas tomando algo y otras transitándola para ir a la compara o mil cosas». El golpe «fue fuerte, lo oímos muchos y temimos que hubiese pasado una desgracia. Porque no había gente que sin o hubiese sido fatal», apunta una vecina.

Los operaros se apresuraron a retirar la farola caída para que no estorbara a los vecinos, y señalizaron la zona para evitar accidentes